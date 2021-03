Quest’oggi su Amazon è presente uno sconto piuttosto interessante che riguarda l’Apple Watch Series 6, parliamo dello smartwatch di ultima generazione di stampo Apple che può essere acquistato ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto a qualche mese fa. In attesa di assistere all’Apple Watch Series 7, atteso per la fine di quest’anno, sicuramente può essere un buon affare puntare sulla Series 6, tra le migliori in circolazione.

Aggiornamento sul prezzo di Amazon per Apple Watch 6

A suo tempo, anche sul nostro magazine, abbiamo già esaminato le principali caratteristiche di Apple Watch 6. Il produttore risulta essere il primo sul mercato in campo smartwatch, è la migliore del settore e se si possiede un iPhone non si può non puntare su un Apple Watch. Vediamo allora nel dettaglio l’offerta che propone quest’oggi Amazon a riguardo. Parliamo, come già accennato in precedenza, dell’Apple Watch Series 6, ma con misura 40mm, cassa in alluminio grigio siderale e con cinturino Sport Nero.

Offerta Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

Il modello in questione aveva un prezzo di 439 euro, ma quest’oggi può essere acquistato alla cifra di 399 euro. Un risparmio del 9%, di 40 euro, che potrà far comodo a molti. Questo Apple Watch Series 6 gode tra l’altro del servizio Prime, ciò significa che non ci sono costi aggiuntivi per la spedizione e che arriverà nelle vostre case nel giro di appena 24 ore.

Si può optare per questo servizio anche se non si è abbonati, sfruttando la prova gratuita di un mese. Ricordiamo come questo Apple Watch Series 6 sia un modello GPS e permette di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dallo smartwatch. Le altre caratteristiche evidenziano la possibilità di misurare l’ossigeno nel sangue e controllare ovviamente il ritmo cardiaco con l’applicazione ECG. Il display è un Retina always-on 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando si tiene abbassato il polso.

Spazio poi al chip S6 SiP è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5 ed ovviamente è in grado di registrare al meglio qualsiasi tipo di allenamento si svolga, evidenziando anche i progressi compiuti. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su quest’offerta di Amazon per l’Apple Watch Series 6.