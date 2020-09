Apple Watch 6, Apple Watch SE e iPad Air: dovrebbe essere questa, salvo sorprese, la triade a scendere in campo nella giornata di oggi per la squadra di casa Apple. Come ormai tutti gli appassionati – e i semplici curiosi – già sapranno, il colosso di Cupertino terrà infatti un nuovo keynote il 15 settembre 2020 per presentare al mondo nuove linee di prodotti dalla mela morsicata. Un evento, questo, che promette di essere imperdibile, e la cui diretta streaming partirà alle ore 19 italiane.

E se sono in tantissimi a sperare che Apple voglia riscaldare ulteriormente gli animi di fan ed esperti di settore con almeno una fugace apparizione di iPhone 12 – e di tutte le sue chiacchieratissime varianti -, ora sono proprio il prossimo iPad Air e le linee di smartwatch a tornare alla ribalta sul web. Per altro a poche ore dalla presentazione. In particolare, il popolare leaker Evan Blass attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha diffuso le specifiche tecniche dei quattro dispositivi che Apple andrà a presentare tra poche ore attraverso una diretta streaming che promette di essere caldissima. Prima di tutto, pare che i modelli di Apple Watch presentati saranno due. Apple Watch 6 – o Series 6, che dir si voglia – arriverà in due varianti, probabilmente da 40 e 44mm, come la generazione precedente, e configurazioni LTE e Bluetooth. Lo stesso varrà anche per l’Apple Watch SE, concepito come un modello più economico.

Anche i tablet dovrebbero essere due, e da quello che è emerso tra i “vicoli” della rete la quarta generazione di iPad Air includerà il processore A14 ed un ingresso USB-C, mentre l’iPad di ottava generazione sarà basato sull’12X e la porta Lightning. Sfortunatamente, anche secondo Evan Blass iPhone 12 non sarà presente nel corso dell’imminente keynote: secondo voi sarà davvero così oppure Apple punterà a stupire il suo ampio pubblico?