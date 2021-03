“Se si potesse fare, sarei felice di tornare“: così Kate Walsh ha auspicato il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy, personaggio che ha interpretato per tre stagioni del medical drama e sei del suo spin-off Private Practice, dedicato proprio alla dottoressa Montgomery.

Entrata nel cast del film Sometime Other Than Now, la Walsh non ha dimenticato il suo ruolo più iconico e spera in un’apparizione di Addison in Grey’s Anatomy nel corso di questa o di prossime stagioni.

Parlando con People, ha detto che sarebbe “assolutamente” pronta a tornare nei panni di Addison in Grey’s Anatomy e ha perfino suggerito agli sceneggiatori in modo per inserire la sua apparizione in questa stagione segnata dal Covid e dalle restrizioni agli spostamenti: “Magari lo farò via Zoom. La dottoressa Addison potrebbe apparire via Zoom” ha ipotizzato l’attrice.

In effetti dopo i camei di Patrick Dempsey e TR Knight, tornati come Derek e George nei sogni di una Meredith malata di Covid, quello di Addison in Grey’s Anatomy sarebbe un regalo molto gradito dai fan, tanto più che il personaggio della Montgomery è ancora in vita e non c’è bisogno di escamotage surreali per riportarlo in scena. D’altronde, il successo di Grey’s Anatomy, in cui la Walsh ha sempre creduto fin dall’inizio, le ha cambiato la vita: “A volte sono un po’ sensitiva e ricordo di aver pensato: ‘Questo è un grande spettacolo’, prima ancora che andasse in onda. Ero solo una guest star, ma pensavo: ‘Questo è un grande spettacolo. Penso che sarà davvero bello’. Ed eccoci qui. Eccoli qui. Sette anni dopo. Ha decisamente cambiato la mia vita“.

Kate Walsh oltre ad auspicare di rientrare come Addison in Grey’s Anatomy spera anche in nuove apparizioni in Emily in Paris 2: nella prima stagione della serie Netflix aveva avuto il piccolo ma significativo ruolo di Madeline Wheeler, il capo di Emily Cooper, la responsabile marketing che avrebbe dovuto trasferirsi a Parigi ma resta incinta, lasciando così alla protagonista interpretata da Lily Collins la possibilità di andare a lavorare in un’agenzia di moda nella Capitale francese. Ora spera di avere nuove opportunità nella serie di Darren Star, candidata a sorpresa ai Golden Globes (tra le polemiche) e rinnovata da Netflix per una seconda stagione: “Ne abbiamo parlato. Vedremo. Penso di sì, ma non ne sono sicura“. L’attrice ha dichiarato di aver “adorato la serie” e di essersi molto divertita nella sua “piccolissima parte“, che sarebbe felice di riprendere nei nuovi episodi.