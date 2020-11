Emily in Paris 2 ci sarà. Netflix scioglie ogni dubbio e, a poco più di un mese dal rilascio della prima stagione, rinnova la serie con Lily Collins per un nuovo ciclo di episodi. L’annuncio è stato fatto con un post sui social in cui il cast divulga la notizia ai fan.

Lo show creato da Darren Star è incentrato su una giovane responsabile marketing di Chicago che si trasferisce nella capitale francese per rinnovare l’immagine social di un’azienda da poco acquisita. Tra problemi di lingua e le difficoltà a integrarsi con i colleghi, la nuova vita di Emily in Francia si rivelerà ricca di avventure sia in campo professionale che in quello personale.

Nella prima settimana di debutto su Netflix, la serie è balzata subito tra la top 10 dei prodotti più richiesti e chiacchierati sulla piattaforma, anche a fronte di diverse critiche e cliché sui francesi. Un ottimo risultato che ha convinto la compagnia di streaming a ordinare Emily in Paris 2, soprattutto dopo il finale aperto.

La prima stagione si era conclusa con la giovane protagonista finalmente tra le braccia di Gabriel, l’affascinante vicino di casa di cui si era innamorata. Per stare con lei, il cuoco francese aveva rinunciato a un’offerta lavorativa all’estero. Le cose ora si complicheranno un po’ poiché Gabriel è anche l’ex fidanzato della sua nuova migliore amica Camille. Alla fine dell’ultimo episodio, Emily riceve un messaggio di testo dalla ragazza in cui le chiede di parlare: Camille ha saputo forse di lei e Gabriel?

Per fortuna Emily in Paris 2 ci fornirà qualche risposta, ma non subito. A causa dell’attuale nuova ondata di contagi di Coronavirus che sta invadendo l’Europa, per la produzione potrebbe risultare molto difficile girare la seconda stagione e montarla in tempo per un rilascio immediato su Netflix. La speranza è che ciò avvenga entro il 2021, senza aumentare il distacco tra la prima e la seconda stagione. Il tutto sperando che Netflix non ci ripensi e cancelli la serie per gli alti costi di messa in sicurezza anti-Covid, come già avvenuto con altre serie tv – GLOW e The Society, ad esempio.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz — Netflix (@netflix) November 11, 2020

In precedenza, Darren Star aveva anticipato qualcosa sulle dinamiche tra Emily, Gabriel e Camille nella seconda stagione. “Per Emily, niente è esattamente come sembra. Credo che molte delle sue idee sulla vita siano costantemente messe alla prova. E lo saranno anche nella prossima stagione. Quello che succede nel secondo capitolo, è una sorta di esplorazione su come evolveranno i rapporti tra questi tre personaggi. Questa, per me, è una cosa così divertente perché non sono personaggi americani, ma francesi. Sto guardando tutto attraverso una lente diversa. La seconda stagione aprirà alcune strade relazionali interessanti e sorprendenti”.

In attesa di saperne di più, la prima stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix.