Emily in Paris è la nuova commedia di Netflix creata dal papà di Sex And The City Darren Star, nonché prodotta dalla protagonista della serie Emily Collins: l’attrice e modella, idolo dei teenagers, è qui nel ruolo di una giovane direttrice marketing alle prese con un’opportunità di lavoro da cogliere al volo, quella di trasferirsi a Parigi per lavorare come consulente in un’agenzia appena inglobata da una società americana. La serie è girata interamente in Francia e il suo cast comprende sia attori americani che francesi.

Volto principale di Emily in Paris è l’omonima Emily Collins, detta Lily, figlia del musicista inglese Phil Collins e dalla lunga esperienza cinematografica per i suoi appena 31 anni: nella serie interpreta un’ambiziosa dirigente marketing di Chicago che inaspettatamente ottiene il lavoro dei suoi sogni a Parigi quando la sua azienda acquisisce una società di marketing di lusso francese. Sebbene incapace di parlare francese, Emily si tuffa in questa opportunità con slancio ed entusiasmo, affrontando una serie di sfide che la porteranno a crescere: una nuova casa, nuovi amici e potenziali interessi amorosi condiranno la sua trasferta parigina.

Philippine Leroy-Beaulieu interpreta Sylvie, il capo di Emily, donna affascinante e sicura di sé che guida l’agenzia Savoir a Parigi e che non è molto contenta quando scopre di avere a che fare con una brillante consulente di marketing molto più giovane di lei, rendendole così la vita difficile. Ad aiutare la protagonista di Emily in Paris c’è però la simpatica Mindy, interpretata da Ashley Park, una ragazza alla pari ventenne che vive a Parigi e incontra Emily quasi per caso: l’amicizia tra le due è immediata e Mindy le farà da traduttrice aiutandola ad ambientarsi in una realtà completamente nuova.

Tra i volti internazionalmente noti di Emily in Paris c’è anche quello di Kate Walsh: l’ex Addison Montgomery di Grey’s Anatomy e Private Practice, poi apparsa anche in Tredici e The Umbrella Academy, interpreta qui Madeline, il capo e mentore di Emily a Chicago, che la manda in trasferta a Parigi in sua sostituzione dopo che una gravidanza inaspettata le impedisce di cogliere l’opportunità di lavoro della Savoir.

Nel cast di Emily in Paris figurano molti volti noti del cinema e della tv francese. Lucas Bravo interpreta Gabriel, l’attraente vicino di casa di Emily che si imbatte continuamente in lei e ne diventa presto amico, trasformandosi in un potenziale interesse romantico con tanto di triangolo amoroso all’orizzonte. Samuel Arnold interpreta Julien, un collega di Emily all’agenzia Savoir, che fa del suo meglio per farla sentire a casa. L’elegante ma concreta Camille, interpretata da Camille Razat, diventa la nuova amica di Emily dopo averla incontrata a un chiosco di fiori davanti casa, ma presto la protagonista scoprirà con sorpresa perché si imbatte in lei così spesso nel quartiere. Bruno Gouery è Luc, arguto e irriverente collaboratore di Emily che con la sua irriverenza le farà da Cicerone in agenzia. Arnaud Viard è Paul, il fondatore della società di marketing di lusso Savoir che ha venduto l’azienda a un partner americano, circostanza da cui è scaturito il trasferimento di Emily a Parigi. Infine, William Abadie è Antoine, il proprietario sposato ma sciupafemmine di una casa di profumi francese e cliente di lunga data dell’agenzia, che mette subito gli occhi sulla protagonista.

La serie prodotta dalla compagnia di Darren Star e da MTV Studios può contare sul contributo di Patricia Field, la costumista de Il Diavolo Veste Prada e Sex and the City, due titoli da cui evidentemente Emily in Paris attinge a piene mani.