Lo scorso autunno è stato un guilty pleasure per tanti, ma tale è rimasto nell’immaginario collettivo. E non stupisce che le nomination per Emily in Paris ai Golden Globes 2021 siano state accolte dal pubblico sui social come un clamoroso epic fail da parte della Hollywood Foreign Press Association.

Se quelle per The Crown e La Regina degli Scacchi hanno messo d’accordo un po’ tutti, le due nomination per Emily in Paris ai Golden Globes hanno fatto un po’ ridere. E non perché si tratti di una comedy leggera e senza pretese, ma perché evidentemente la qualità drammaturgica della serie non è tale da proiettarla sulla grande scena della stagione dei premi. Soprattutto per quel riconoscimento che la stagione dei premi tradizionalmente la apre, anticipando in genere quelle che saranno nomination (e spesso anche premiazioni) dei più prestigiosi premi Oscar.

In una commedia sentimentale carica di cliché, il cui unico fattore di attrazione è una scintillante Parigi che ha solleticato la voglia di viaggiare di noi tutti in piena pandemia, non c’era davvero nessun elemento di valore tale da giustificarne una nomination ai Golden Globes. Nemmeno l’interpretazione della deliziosa Lily Collins, schiacciata da una scrittura debole – quella del papà di Sex And The City Darren Star, qui dalla penna decisamente sbiadita – e da una messa in scena altrettanto mediocre (qui la nostra recensione).

Insomma, vedere Emily in Paris ai Golden Globes 2021 giocarsi la statuetta ha fatto storcere il naso a molti. C’è anche da dire che nel 2020, complice la pandemia, erano molte meno rispetto al passato le serie distribuite tra cui selezionare le candidate alla migliore comedy o show musicale. Il risultato è che nella stessa categoria, peraltro, si sfideranno serie molto diverse tra loro: Emily in Paris ai Golden Globes 2021 si gioca la vittoria (o quantomeno condivide la nomination, viste le scarse possibilità di successo) in una variegata rosa composta da The Flight Attendant, The Great, Schitt’s Creek e Ted Lasso. La stessa Lily Collins nominata come miglior protagonista per una commedia dovrà vedersela con Kaley Cuoco (alla sua prima candidatura per The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) e Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist), non partendo certo da favorita.

Intanto è confortante constatare come le nomination per Emily in Paris ai Golden Globes 2021 abbiano suscitato da parte del pubblico sui social la presa di coscienza che sì, l’abbiamo guardata in piena pandemia come passatempo d’evasione, ma se i premi hanno ancora un loro valore allora queste nomination non sono minimamente credibili.

Come fate a prendere seriamente i Golden Globes quando sono letteralmente iniziati con la nomination di Emily in Paris — Mattia (@MonsieurPerlman) February 3, 2021

La mia faccia quando ho scoperto che Emily in Paris è stata candidata ai #GoldenGlobes pic.twitter.com/9QRd1nHpln — moody dreamer🌺 (@apetitchou) February 3, 2021

Mi accodo al disappunto per la nomination di Emily in Paris. Serie carinissima, frizzante e piacevole. Lily Collins bellissima e adatta al ruolo. Ma… Un candidatura ai Golden Globes mi pare eccessiva. Così facendo si svalutano prodotti di qualità ben più elevata… — Rob🌻Caulfield (@Rob_Redmayne) February 3, 2021

Le nomine più vergognose sono quelle di #EmilyInParis e #Ratched. #ImayDestroyYou, come ho affermato precedentemente, è una delle migliori serie del 2020 ed è stata ingiustamente e (sottolineo) vergognosamente snobbata. #GoldenGlobes #GoldenGlobesnominations — Margo ✨ (@margoliax) February 3, 2021

Emily in Paris carino, simpatico e tutto quanto, ma una nomination ai golden globes non gliel'avrei data manco se mi avessero minacciato con la sedia elettrica. — 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐢𝐚; 𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞𝐫𝐭𝐨𝐧. (@househarington) February 3, 2021

ditemi che non è vero che hanno nominato Emily in Paris ai golden globes, vi prego #GoldenGlobes — serena 🧚🏻‍♀️🌈 (@seremazzocchii) February 3, 2021

Emily in Paris e The Great nella stessa categoria mi suona stranissimo https://t.co/SsmIWoxaLb — Ana (@tayheronthorn) February 3, 2021

Ora con tutto il bene che si può volere a Lily Collins… non si può vedere Emily in Paris nominata ai #GoldenGlobes dai… pic.twitter.com/LM9PZIKEjx — laura sophie (@lstvshowsaddict) February 3, 2021

Quando ho letto Emily in Paris nominata #GoldenGlobes pic.twitter.com/i7TpVXqzms — h ¹ᴰ (@Dream290614) February 3, 2021

posso dire che amo infinitamente lily collins ma emily in paris non la considero minimamente una serie da premiazioni ma più una serie passatempo? 😭 scusatemi 😭#GoldenGlobes — gaia✪ | 44 days until tfatws! (@IvstinreaIity) February 3, 2021

la nomination di emily in paris é uno shock because potentissimo ma di cosa stiamo parlando#goldenglobes — al¡ ♉ (@rockmepesy) February 3, 2021