Assente in conferenza stampa all’indomani dell’ultima serata, Fiorello dopo la finale di Sanremo 2021 è intervenuto al telefono, chiamato da Amadeus, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivendicando il successo di quest’edizione contro i giudizi negativi sugli ascolti.

Il commento di Fiorello dopo la finale di Sanremo 2021 arriva quando i dati sugli ascolti del 6 marzo hanno certificato un buon risultato e una crescita di telespettatori e share rispetto alle serate precedenti, ma comunque un dato in calo di 7 punti percentuali rispetto alla finale dell’anno scorso. Un buon risultato per un’edizione anomala ma non quello che ci si sarebbe aspettati alla vigilia, considerando la platea allargata dal semi-lockdown di un’Italia in piena pandemia.

Degli ascolti di questo Festival si è discusso l’intera settimana e Fiorello dopo la finale di Sanremo 2021 ha voluto sottolineare la discrasia tra i numeri considerati positivi dalla Rai e le accuse di flop arrivate per il calo di ascolti rispetto all’anno scorso: “Ho sentito grandi numeri ma ho letto che è stato un flop, c’è qualcosa che non torna“. Fiorello ha poi ricordato come l’assenza di pubblico abbia significato non avere un elemento essenziale per la costruzione di uno spettacolo, condizione sottolineata a più riprese praticamente ogni giorno ma secondo lo showman sottovalutata da chi è chiamato a giudicare il successo o l’insuccesso del Festival: “Il pubblico non serve solo all’ego dell’artista ma lo guida nei tempi, gli dice quando fa bene o male, quando andare avanti o fermarsi, quando cambiare argomento, questo elemento è stato quasi ignorato“.

Alla battuta infelice della sera prima (“A chi verrà l’anno prossimo, speriamo vi vada malissimo!” aveva dichiarato a sorpresa sul palco alimentando una certa fama da rosicone che qualcuno gli attribuisce), Fiorello dopo la finale di Sanremo 2021 ha rimediato con un augurio di buona fortuna a chi erediterà la kermesse nel 2022: “L’ho detto solo per vedere la faccia di Amadeus, invece spero che l’anno prossimo sia un Festival bellissimo perché mi voglio godere 5 serate meravigliose da guardare“.

Fiorello dopo la finale di Sanremo 2021 si dedicherà al “format del divano e delle serie tv“, ha dichiarato quasi a voler sottolineare il sollievo di aver concluso l’esperienza sanremese dopo due edizioni di fila. Poco dopo, nella stessa conferenza stampa, Amadeus avrebbe aperto uno spiraglio verso il “triplete” auspicato dall’amministratore delegato della Rai Salini: “Con Fiorello abbiamo deciso di fermarci, ma vediamo se la Rai e il pubblico lo desiderano…“.

“Mentre intorno c’era tanta incertezza, dubbi e più no che sì, abbiamo compiuto un passaggio musicalmente epocale. Il mio grazie speciale a @Fiorello, all’Orchestra, al mio team e a tutto @SanremoRai.

Un Festival così non si fa da solo”.

Amadeus#Sanremo2021 pic.twitter.com/ZhYO308Vjx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 7, 2021

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo.