In un’edizione messa sotto la lente di ingrandimento da tanti punti di vista, gli ascolti della finale di Sanremo 2021 mettono il sigillo del successo su un’operazione che, con tutti i suoi limiti, è stata comunque portata a casa da Rai1 e dal direttore artistico Amadeus.

Gli ascolti della finale di Sanremo 2021 sono in risalita rispetto a quelli della quinta serata. L’appuntamento del 6 marzo che ha decretato i Maneskin vincitori dell’edizione ha ottenuto una media di 10.715.000 spettatori e il 53,5% di share: nel dettaglio, nella prima parte (dalle 21.23 alle 23.50) la finale ha ottenuto 13.203.000 spettatori col 49,94% di share, mentre nella seconda (dalle 23.55 alle 2.39) il risultato è stato di 7.730.000 spettatori per il 62,47% di share.

Commentando gli ascolti della finale di Sanremo 2021 nella conferenza stampa all’indomani della chiusura del Festival, Amadeus ha confermato quanto aveva già annunciato ieri, ovvero che non ci sarà un Ama ter per Sanremo. Sul fronte Auditel, non ha voluto fare confronti con lo scorso anno, quando la serata finale dell’8 febbraio 2020 conquistò 11.477.000 spettatori e il 60.6% di share: “Non ero triste il primo e non sono esaltato l’ultimo, questo è stato un Sanremo diverso dagli altri ed è una semplificazione parlare di ascolti. Il fatto che 13 o 14 milioni abbiano seguito ieri la finale, anche più di passate edizioni ‘normali’, rende il nostro lavoro ancora più immenso di quanto potessimo immaginare“. Amadeus ha rivendicato l’orgoglio di aver realizzato un “passaggio epocale nella storia del Festival” in termini di rappresentazione di generi musicali sul palco dell’Ariston.

Al di là della soddisfazione per gli ascolti della finale di Sanremo 2021, Amadeus ha voluto ringraziare le persone che lo hanno accompagnato in questa edizione, in primis “Rosario Fiorello, che è non solo mio fratello ma il nostro più grande showman. Vi posso garantire che la prima sera uscire e vedere un teatro vuoto, a 58 anni, dopo aver visto ogni tipo di sagre, eventi e locali, stare davanti al nulla è una cosa che non auguro a nessuno, non era scontato fare 5 ore di trasmissioni a sera. Dopo la prima sera e un attimo di smarrimento l’abbiamo portata a casa. Ringrazio l’orchestra che oltre a suonare è stato il nostro pubblico“. Amadeus ha poi ringraziato il suo manager Lucio Presta e Gianmarco Mazzi, perché “un festival così non si fa da solo“.

“Bilancio stra-positivo” per gli ascolti della finale di Sanremo 2021 e per l’intera edizione secondo il direttore di Rai1 Stefano Coletta, sia per le novità musicali portate da questo Festival sia per l’ampliamento del target di pubblico di Rai1, che ha fatto registrare un’età media di 51 anni della platea televisiva con grande crescita della fascia 15-24 anni sul pubblico femminile. Trenta milioni di interazioni sui social hanno fatto di questo Festival il più social di sempre, fa notare la direttrice di Raiplay Elena Capparelli: 8 milioni di interazioni sono state generate solo nella finale del 6 marzo.

L’amministratore delegato della Rai Salini ha proposto ad Amadeus e Fiorello di “ricordarsi del triplete“, facendo leva sulla comune passione per l’Inter, per invitarli a tornare all’Ariston anche nel 2022: “Spero che il prossimo Festival sia quello del triplete: Amadeus e Fiorello sono un patrimonio di questa azienda che va valorizzato e si meritano l’applausi di quella sala peril terzo anno“. Amadeus ha ringraziato ma non ha risposto all’invito: “Due anni insieme sono stati storici per vari motivi, ma ho detto di no in maniera consapevole: io e Rosario pensiamo che Sanremo sia un grande evento e ci vogliono energia e idee per rendere merito a Sanremo, ringrazio per la proposta ma l’idea è di fermarci noi un attimo“. Il conduttore ha però aggiunto che valuterà cosa fare “se la Rai e il pubblico lo desiderano, se si trovano energia, forza e idee, visto che ci si lavora un anno a Sanremo e l’ultimo è come fossero stati due anni in uno“.