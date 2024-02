Quando arriva lui il fuori programma è garantito: quando era un semplice animatore dei villaggi turistici fu artefice di uno scherzo con il quale anticipò il suo futuro da showman e conduttore. Ma chi è Fiorello?

Chi è Fiorello

Nato a Catania nel 1960, il suo primo contatto con il pubblico arriva quando viene assunto come animatore di villaggi turistici. Sulla spiaggia di Brucoli, un giorno si traveste da carabiniere e finge di multare i bagnanti in base al loro outfit. All’arrivo di un vero elicottero degli uomini dell’Arma, i suoi datori di lavoro riescono a giustificarlo di fronte al risentimento del Comandante.

Viene notato da Gino Landi, che lo scrittura per un provino per Fantastico 7. Pippo Baudo lo scarta, ma verso la fine degli anni ’80 viene notato da Claudio Cecchetto e sbarca a Milano, dove entra nel team di Radio Deejay e conosce – fra gli altri – Amadeus, Marco Baldini e Jovanotti. Nei primi anni ’90 approda in televisione e conduce Karaoke, il format che lo consacra definitivamente al mondo dello spettacolo. La sua carriera si spinge fino alla musica quando nel 1995, anno di uscita del terzo album Finalmente Tu partecipa al Festival di Sanremo con la title-track scritta da Max Pezzali.

Dopo aver condotto Buona Domenica con Maurizio Costanzo, approda in Rai.

Da Stasera Pago Io a Viva Rai 2

Nel 2001 Fiorello sbarca in Rai e il suo Stasera Pago Io lo consacra al ruolo di showman. Nello stesso anno affianca Marco Baldini a Viva Radio 2. Il successo continua e prende un nuovo slancio con Edicola Fiore, uno show tutto nuovo e a portata di social con una rassegna stampa divertente in diretta da un bar lungo la via Flaminia Nuova a Roma.

Nel 2019 inizia la nuova avventura con Viva Raiplay, e dal 2020 affianca Amadeus nel Festival di Sanremo, prima come co-conduttore e infine come inviato speciale per Viva Rai 2, che conduce dal 2020.

