Come già trapelato a febbraio, Amadeus sta pensando ad un Sanremo Estate da realizzare a luglio di quest’anno, un evento collaterale che riporti la musica nella città del fiori in un periodo diverso da quello tradizionale della settimana sanremese tra febbraio e marzo.

L’idea di un Sanremo Estate era emersa inizialmente non tanto come ipotesi alternativa ad un Festival in piena pandemia (pur valutata, perché avrebbe permesso di rimandare l’evento a campagna vaccinale inoltrata e magari realizzarlo in condizioni sanitarie auspicabilmente migliori), quanto come evento aggiuntivo alla kermesse. Una sorta di risarcimento per la città in un anno che ha visto crollare consumi e turismo per le misure di sicurezza che hanno inevitabilmente svuotato la cittadina ligure rispetto agli altri anni.

Ora Amadeus, che apre uno spiraglio anche ad un ritorno all’Ariston per l’edizione 2022 con Fiorello, conferma che il progetto di Sanremo Estate non è stato archiviato. Anzi, se le condizioni lo permetteranno, vorrebbe portare uno show musicale a Sanremo nel periodo estivo, ma senza i connotati della competizione, come ha spiegato nella conferenza stampa conclusiva dell’edizione 71 del Festival.

Ai primi di luglio sarebbe bello fare un Sanremo Estate, che non sia una una gara canora ma una festa estiva che porti il marchio di Sanremo e dell’estate in un momento, speriamo, finalmente di normalità.

Una sorta di Festivalbar sanremese, dunque? Amadeus ha condotto diverse edizioni di quello che era l’evento musicale estivo per eccellenza negli anni Novanta e questo Sanremo Estate, auspicato come uno show musicale con le canzoni dell’estate, potrebbe essere qualcosa di simile (peraltro, in un momento storico pieno di operazioni nostalgia per gli anni Ottanta e Novanta), anche se il Festivalbar – comunque – un vincitore per ciascuna edizione lo aveva.

A far trapelare l’idea di un Sanremo Estate già in cantiere lo scorso febbraio era stato Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo e vice presidente provinciale Fipe di Imperia, che dopo aver incontrato i vertici Rai, Amadeus, il sindaco di Sanremo e i rappresentanti delle categorie produttive locali aveva constatato con piacere “come Amadeus sia vicino a Sanremo. Ci ha garantito che la Rai sta lavorando per portare in città, probabilmente a inizio estate, un evento che coinvolga tutta la città. Abbiamo chiesto un evento che faccia vivere le strade e l’economia della città. Contiamo che l’evento duri più di un giorno“.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo.