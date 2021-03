A poche ore dall’avvio del Festival di Sanremo, cambia la scaletta della prima serata. Un cantante in programma stasera non potrà esibirsi, al suo posto ne arriva un altro. La causa di tutto è un tampone risultato positivo oggi che ha costretto la produzione artistica della Rai a un campo di programma.

Un positivo è infatti emerso tra lo staff di Irama: l’artista, che avrebbe dovuto esibirsi stasera al Festival, non potrà calcare il palco del Teatro Ariston fino ad accertamenti da tampone molecolare di verifica.



La persona del suo staff è risultata positiva da tampone antigenico effettuato nel pomeriggio e, per precauzione, ad Irama è stato vietato di esibirsi stasera: si esibirà nella serata di domani se il suo tampone molecolare risulterà negativo. Se dovesse, invece, risultare positivo, il cantante potere essere escluso dalla competizione dovendo osservare la quarantena obbligatoria per legge.

Il primo positivo durante il Festival sconvolge i piani della gara dei Campioni. Irama avrebbe dovuto esibirsi stasera e presentare il suo brano inedito La Genesi Del Tuo Colore ma l’artista dovrà attendere i riscontri del tampone molecolare al quale si è già sottoposto nelle scorse ore per capire se la sua performance potrà essere recuperata domani sera, mercoledì 3 marzo 2021.

Intanto stasera al suo posto si esibirà la collega Noemi che anticiperà la sua esibizione – da scalette iniziali, in programma domani. I due artisti si scambiano di posto, per il momento, in attesa che la Rai riceva i risultati del tampone di Irama.

Restano dunque 13 i cantanti che si esibiscono nella prima serata del Festival e 13 coloro in programma nella seconda serata con uno scambio di posto tra Irama e Noemi. Quest’ultima presenterà con un giorno di anticipo il suo pezzo sanremese dal titolo Glicine.

Parte oggi anche la gara delle Nuove Proposte con le prime quattro canzoni in gara, due delle quali verranno subito escluse.

