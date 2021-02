Da oggi è disponibile il testo de La Genesi Del Tuo Colore di Irama, per il quale l’artista ha tratto ispirazione da un video virale in rete. La canzone racconta un argomento malinconico pregno d’amore e riporta Irama sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo un entusiasmante percorso nel mondo della musica.

Per il brano, Irama è stato ispirato da un video di un ragazzo che rasa la tesa ad una ragazza mentre piange e subito dopo si rasa anche lui. Irama ne parla come “un messaggio talmente potente che mi ha scosso, mi scava dentro, da lì sono nate le parole della canzone”.

Ma il testo de La Genesi Del Tuo Colore di Irama ha due facce: quella dell’energia e quella della sofferenza ovvero della vita vera. Non sempre la vita ci serve le carte migliori da giocare e non sempre ci dona solo rose e fiori. Nel brano sanremese, il cantautore riflette su questo con un testo profondo che conquisterà sicuramente il pubblico sanremese. La parte musicale è invece più spensierata e contribuisce a sottolineare le due anime di La Genesi Del Tuo Colore.

L’approccio di Irama a questo Festival di Sanremo sarà più consapevole, come ha dichiarato lo stesso artista in conferenza stampa qualche giorno fa, “ma è un po’ sempre come fosse la prima volta”.



“Ogni volta che ti approcci ad una nuova avventura, una nuova esperienza, è come se fosse un nuovo inizio perché lo fai in modo diverso. Me la vivrò in maniera genuina”, le sue parole a pochi giorni dall’avvio della kermesse canora.

Testo La Genesi Del Tuo Colore di Irama

di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti

Ed. Maira/Iris Flower/Universal Music Publishing Ricordi