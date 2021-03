Annalisa sarà con Federico Poggipollini al Festival di Sanremo 2021 nella serata dedicata alla canzone d’autore: è stato svelato l’ospite che sarà sul palco con lei nella terza serata, ovvero giovedì 4 marzo.

Annalisa canta La Musica è Finita di Ornella Vanoni nella serata dedicata alle cover e ai duetti del Festival numero 71. Con lei, calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo Federico Poggipollini, uno dei chitarristi più conosciuti in Italia. Nel suo curriculum spicca la collaborazione con Ligabue dal 1994 ma Federico Poggipollini ha all’attivo anche cinque album da solista ed un sesto “canzoni rubate” in uscita a fine mese.

“Ho apprezzato la versione del brano con cui mi sento particolarmente affine e a mio agio. – racconta Federico Poggipollini – Utilizzando e miscelando il suono della chitarra all’arrangiamento dell’orchestra e alla bellissima voce di Annalisa, mi sono divertito a far interagire il suono delle mie sei corde con la sua voce, alternando così momenti di dolcezza a momenti di forza e dinamica, alla ricerca di un suono più rock e distorto rispetto alla versione originale”.

In gara al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni, Annalisa presenta il brano inedito Dieci, scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico. Il brano anticipa l’uscita della nuova versione dell’album Nuda, Nuda10, disponibile dal 12 marzo nei negozi e negli store digitali per Warner Music.

Nicola Salerno / Umberto Bindi / Francesco Califano

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata

Amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente, neanche una parola

L’accenno di un saluto

Ti dico arrivederci

Amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l’ombra di un sorriso

Cosa non darei (Cosa non farei)

Per stringerti a me (Per stringerti a me)

Cosa non darei (Cosa non farei)

Perché questo amore

Diventi per te

Più forte che mai

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci sola

Più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore