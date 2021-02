Sono stati annunciati i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2021, nella serata dedicata alla canzone d’autore italiana.

I 26 cantanti in gara nella categoria dei Campioni saranno chiamati ad interpretare un brano della musica italiana e potranno avvalersi della collaborazione di un collega.

Non tutti gli artisti in gara al 71esimo Festival di Sanremo hanno deciso di portare con sé sul palco un altro artista. Alcuni si esibiranno in solitaria, altri saranno affiancati ma non da artisti: è il caso della presenza di Valerio Lundini al fianco di Fulminacci per Penso Positivo di Jovanotti (con loro ci sarà anche Roy Paci), ma anche de Lo Stato Sociale, sul palco del Festival di Sanremo con una selezione di lavoratori del mondo dello spettacolo.

Arisa canterà Quando di Pino Daniele e con Bugo ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari. Ermal Meta canterà Caruso di Lucio Dalla insieme alla Napoli Mandolin Orchestra mentre Fasma si esibirà sulle note di La Fine di Nesli duettando proprio con Nesli.

Tra i duetti attesi nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, di giovedì 4 marzo, anche quello di Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior per Gli Anni degli 883 e Noemi con Neffa per Prima Di Andare Via.

Random porterà con sé sul palco di The Kolors e i Maneskin saranno con Manuel Agnelli. Francesco Renga duetterà con la vincitrice di X Factor, Casadilego.