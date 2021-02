Si intitola Nuda10 il nuovo album di Annalisa, seconda versione dell’album Nuda.

Verrà rilasciato dopo la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni con il brano Dieci e il nuovo disco unisce la sua esperienza precedente e la nuova coniugando il titolo dell’ultimo progetto discografico, Nuda, con quello del pezzo inedito in gara al Festival numero 71, Dieci.

Annalisa stravolge, poi, la copertina del disco. Si mostra nuda, coperta solo da uno specchio rettangolare, ed è la prima a commentare sui social questa scelta, con ironia.



“Il tuo album si chiama Nuda ma in copertina sei vestita”, scrive, commentando ironicamente poi con un “Ah no”, lo stesso post. In effetti, nella copertina dell’album Nuda – rilasciato negli ultimi mesi del 2020, Annalisa era vestita. Il titolo faceva riferimento alla sua anima, nuda. La cantante si metteva a nudo con le nuove canzoni e adesso alla nudità interiore aggiunge quella fisica. Nella copertina di Nuda10 Annalisa si mostra con orgoglio senza vestiti facendo coincidere la nudità interiore ed esteriore, che confluiscono in un unico progetto.

Nuda10 di Annalisa comprenderà una tracklist ampia. Ci saranno innanzitutto le canzoni dell’album Nuda, unitamente all’inedito sanremese, Dieci. L’album sarà disponibile dal 12 marzo, ovvero dalla settimana successiva al Festival di Sanremo 2021 che porterà a decretare il vincitore della kermesse che si svolgerà senza pubblico.

Intanto per Annalisa all’orizzonte c’è un concerto, inizialmente in programma per lo scorso anno e rimandato a causa della pandemia da Coronavirus che ha costretto gli eventi ad essere riprogrammati. Il concerto di Annalisa al Fabrique di Milano è in programma per il 5 maggio 2021 ma non è escluso un altro posticipo che porterebbe la data a slittare al periodo autunnale.