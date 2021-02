Francesco Renga duetta con Casadilego al Festival di Sanremo 2021. La cover scelta dall’artista per la terza serata della kermesse canora numero 71 è Una Ragione Di Più, portata al successo da Ornella Vanoni.

La canzone è stata scritta da Luciano Beretta, Francesco (Franco) Califano, Beniamino Reitano, Francesco Reitano, Ornella Vanoni ed è stata cantata da Ornella Vanoni. Tornerà a farsi ascoltare giovedì 4 marzo nel corso della serata dedicata alla canzone d’autore del Festival di Sanremo 2021.

Francesco Renga, in gara nella categoria dei Campioni, non sarà solo sul palco: con lui ci sarà la vincitrice in carica di The Voice of Italy, Casadilego. Elisa – questo il nome reale della cantante – ha conquistato pubblico e giudici sin dai primi provini, una vittoria tanto scontata quanto meritata per l’ultima edizione del talent show di casa Rai.

Casadilego si esibirà con Francesco Renga in duetto su uno dei pezzi storici della tradizione musicale italiana. Sul palco del Teatro Ariston i due propongo una inedita versione a due voci di Una Ragione Di Più di Ornella Vanoni datato 1969 ed inserito nell’album del 1970, Appuntamento Con Ornella Vanoni.

“Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro”, le parole di Renga sulla sua nuova partecipazione al Festival.

“Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Sanremo diventa così il simbolo stesso di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: la speranza che questo incubo possa finire il prima possibile“.

A Sanremo, Francesco Renga è in gara con il brano inedito Quando Trovo Te.

