Per la serata delle cover di giovedì 4 marzo i Maneskin cantano Amandoti dei CCCP in duetto con Manuel Agnelli, già leader degli Afterhours nonché loro coach per X Factor.

I Maneskin sono in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti E Buoni e per la serata dei duetti hanno scelto uno storico brano dei CCCP, la spettacolare formazione punk di Giovanni Lindo Ferretti. Amandoti fu l’ultimo singolo pubblicato dalla band prima della metamorfosi in CCCP e fu incluso nel disco Epica Etica Etnica Pathos (1990). Poetica, struggente d’amore e ancora oggi capace di incantare, Amandoti è un dolce tango cantato da Ferretti e accompagnato dalla sola fisarmonica suonata da Paolo Simonazzi. Negli ultimi anni il brano è stato riportato a successo dalla versione pubblicata da Gianna Nannini.

Giovanni Lindo Ferretti è uno degli artisti ricorrenti di questa singolare edizione del Festival: nella serata dei duetti un altro brano del suo repertorio, Del Mondo dei CSI, viene proposto da Max Gazzè insieme agli MMB. Anche Manuel Agnelli ricorre ben due volte nella serata dei duetti: oltre al featuring con i Maneskin la sua musica riceve l’omaggio de Lo Stato Sociale con la cover di Non è Per Sempre degli Afterhours portata in scena insieme a Sergio Rubini e una delegazione dei lavoratori dello spettacolo.

Singolare, quest’edizione, in quanto il Festival di Sanremo andrà in scena senza un pubblico per via delle limitazioni governative emanate per contenere la pandemia del Covid-19.

I Maneskin cantano Amandoti dei CCCP e spiegano il motivo:

“Amandoti è una perla del punk molto adatta alle nostre corde, che abbiamo riarrangiato con quelli che sono i nostri suoni, per un omaggio a una sottocultura fondamentale per la nostra formazione”.

Amandoti – Testo

Amarti m’affatica mi svuota dentro

Qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto

Amarti m’affatica mi dà malinconia

Che vuoi farci è la vita

È la vita, la mia Amami ancora fallo dolcemente

Un anno un mese un’ora perdutamente

Amarti mi consola le notti bianche

Qualcosa che riempie vecchie storie fumanti

Amarti mi consola mi dà allegria

Che vuoi farci è la vita È la vita, la mia

Amami ancora fallo dolcemente

Un anno un mese un’ora perdutamente

Amami ancora fallo dolcemente

Solo per un’ora perdutamente

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo

Tutti i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2021