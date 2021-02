Nella serata delle cover in onda giovedì 4 marzo Lo Stato Sociale canta Non è Per Sempre, un grande classico del rock italiano degli anni ’90 firmato dagli Afterhours di Manuel Agnelli. Il Festival di Sanremo diventa un’occasione per portare in scena la protesta sociale e affrontare un tema importantissimo per l’attualità.

La band di Lodo Guenzi, già in gara con il brano Combat Pop, sbarca nuovamente al Teatro dell’Ariston e lo trova diverso dall’ultima volta. Quest’anno, infatti, il Festival della Canzone Italiana giunge alla 71esima edizione e non avrà un pubblico. Una scelta obbligata dal momento che il Governo dispone il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, un nemico invisibile che ha messo in ginocchio tantissimi settori lavorativi, specialmente quello dello spettacolo.

Per questo Lo Stato Sociale canta Non è Per Sempre e si fa accompagnare dall’attore Sergio Rubini e una delegazione di lavoratori dello spettacolo. Quel Non è Per Sempre, title track del disco uscito nel 1999, suona un po’ come l’augurio che questo brutto incubo finisca. Nella sera delle cover, del resto, sarà presente anche lo stesso Manuel Agnelli per cantare Amandoti dei CCCP insieme ai Maneskin, suoi pupilli di X Factor.

Non è Per Sempre degli Afterhours si colloca, inoltre, al numero 41 nella classifica dei 100 album italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone. La title track che Lo Stato Sociale ha scelto per la serata delle cover di Sanremo è a tutti gli effetti uno dei brani più rappresentativi della scena alternativa italiana degli anni ’90 insieme a Nuotando Nell’Aria dei Marlene Kuntz, Del Mondo dei CSI e tanti altri artisti indipendenti.

Non è Per Sempre – Testo

Dici che i tuoi fiori

si sono rovinati

non hai abilità

questa nazione è brutta

ti fa sentire asciutta

senza volontà

e gioca a fare Dio

manipolando il tuo DNA

così se vuoi cambiare

invece resti uguale

per l’eternità ma non c’è niente

che sia per sempre

perciò se è da un po’

che stai così male

il tuo diploma in fallimento

è una laurea per reagire puoi finger bene

ma so che hai fame tutto è efficacia

e razionalità

niente può stupire

e non è certo il tempo

quello che ti invecchia

e ti fa morire

ma tu rifiuti di ascoltare

ogni segnale che ti può cambiare

perché ti fa paura

quello che succederà

se poi ti senti uguale ma non c’è niente

che sia per sempre

perciò se è da un po’

che stai così male

il tuo diploma in fallimento

è una laurea per reagire sai finger bene

ma so che hai fame non è niente

non è per sempre

è troppo ormai

che stai così male

il tuo diploma in fallimento

è una laurea per reagire

non è niente

non è per sempre

