Nella serata delle cover di giovedì 4 marzo Max Gazzè canta Del Mondo dei CSI e porta con sé sul palco del Teatro dell’Ariston gli MMB.

Max Gazzè è in gara tra i Campioni con il brano Il Farmacista e ha scelto di rendere omaggio a una delle band più influenti del panorama indipendente italiano. I CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti per l’appunto, hanno insegnato tanto alla scena alternativa italiana. Giovanni Lindo Ferretti rinasceva così dalle ceneri dei CCCP pubblicando nel 1994 l’album Ko De Mondo, che socchiudeva la porta al punk politicamente impegnato e si riapriva a un mondo più riflessivo e intimista.

Del Mondo è contenuta infatti nel primo disco dei CSI. Il testo dall’alto contenuto riflessivo, quasi una ninna nanna all’occidente e alla civiltà, ha tanta forza filosofica sia nella scelta delle parole che lo compongono che nella linea melodica composta per intonarlo. Non è un caso se Max Gazzè ha scelto di omaggiare Del Mondo proprio nel contesto storico in cui l’intero pianeta si trova sotto la morsa della pandemia. “Il nostro mondo è adesso debole e vecchio, puzza il sangue versato, è infetto”.

Gli MMB sono una band di validi musicisti che consentirà a Max Gazzè di mettere insieme le sue due anime artistiche: quella elettronica e pop con la quale abbiamo imparato ad amarlo e quella più vicina al punk rock. Max Gazzè canta Del Mondo dei CSI e il brano verrà incluso nel nuovo disco, una novità per l’artista che per la prima volta inserisce una cover in un album.

Del Mondo – Testo

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Rigoglioso di lotte, moltitudini

Splendeva pretendeva molto

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

È cavità di donna che crea il mondo

Veglia sul tempo lo protegge

Contiene membro d’uomo che s’alza e spinge

Insoddisfatto poi distrugge

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto Povertà magnanima, mala ventura

Concedi compassione ai figli tuoi

Glorifichi la vita, e gloria sia

Glorifichi la vita e gloria è È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia

