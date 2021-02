Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, Ermal Meta canta Caruso di Lucio Dalla: è questa la canzone d’autore scelta dall’artista, in gara al Festival di Sanremo dopo il primo posto ottenuto con Fabrizo Moro e la canzone Non Mi Avete Fatto Niente.

Era l’anno 2018 quando Ermal Meta e Fabrizio Moro trionfavano nella categoria dei Campioni. Ermal Meta l’anno prima era salito sul podio con la canzone Vietato Morire con la quale si era aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini. Lo stesso anno era stato premiato per la miglior cover con Amara Terra Mia.

Ermal Meta questa volta sceglie un altro pezzo della tradizionale musicale italiana, uno di quei brani intoccabili del repertorio di Lucio Dalla: Caruso. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà il suono dei mandolini, che per l’artista rappresentano la napolateneità, con la Napoli Mandolin Orchestra.

Nel presentare l’album Tribù Urbana, in conferenza stampa, Ermal Meta racconta anche i motivi che lo hanno spinto a scegliere Caruso per la terza serata del Festival.

“Ho scelto la canzone che tutti mi hanno sconsigliato di fare. Mi sono messo al pianoforte e ho registrato Caruso, l’ho mandata al maestro Calvetti e gli ho chiesto di fare un arrangiamento che fosse degno della grandezza della canzone. Gli ho detto che avrei voluto farla con dei mandolini perché è una canzone che rappresenta la napoletaneità; lui mi ha parlato della Napoli Mandolin Orchestra”.

I mandolini sul palco sarebbe dovuti essere di più ma saranno solo 4, a causa delle norme anti-covid che non consentono di accogliere in scena più elementi di quelli già in programma. La Napoli Mandolin Orchestra conta, solitamente, 12 elementi.

Ermal Meta è in gara a Sanremo 2021 con il brano inedito Un Milione Di Cose Da Dirti che anticipa la pubblicazione del nuovo disco, atteso per il 12 marzo (Mescal/Sony).

