Dobbiamo prendere in esame nuove indicazioni a fine febbraio, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 ed il tanto discusso aggiornamento con Android 11. La questione relativa alla durata della batteria dopo il download del pacchetto software continua a tenere banco, al punto che un paio di settimane fa ho cercato di portare alla vostra attenzione un feedback da parte dell’assistenza per contestualizzare al meglio il tutto. Ad oggi, la questione non può ancora essere considerata risolta al 100%, ma qualche segnale incoraggiante per il pubblico ci sarebbe.

Andamento durata della batteria per Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11

Quali sono le indicazioni di fine mese a proposito dell’autonomia? Da un po’ di giorni a questa parte, visitando le varie community di settore ho riscontrato reazioni finalmente in controtendenza, rispetto a quelle immediatamente successive al download del pacchetto software. Per farvela breve, la situazione migliora giorno dopo giorno a proposito della durata della batteria per il Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11, con un segnale molto chiaro arrivato soprattutto negli ultimi giorni.

Come spesso e volentieri accade in questi casi, le prestazioni in questo particolare frangente si sono stabilizzate con l’aumentare dei cicli di ricarica. Certo, qua e là si trovano ancora alcuni possessori del Samsung Galaxy S10 che si dicono non soddisfatti, ma il sentiment di recente è nettamente migliorato. A pelle, oserei dire che ormai siamo vicini ai consumi antecedenti al download del firmware. Dunque, occorre fare la massima attenzione per comprendere quale sia la normale evoluzione dell’autonomia.

Inutile dire che, qualora non siate raccolti con questo bilancio di febbraio, potete tranquillamente commentare l’articolo qui di seguito. In questo modo, avremo tutti un quadro ancora più chiaro sulla durata della batteria del Samsung Galaxy S10 dopo il download dell’aggiornamento Android 11.