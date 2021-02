Ad una settimana circa di distanza dal rilascio dell’aggiornamento con Android 11 per il Samsung Galaxy S10, ci sono ancora riscontri per quanto concerne l’impatto avuto dal pacchetto software sulla serie commercializzata due anni fa dal produttore coreano. Come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, i primi feedback da parte degli utenti italiani sulla durata della batteria non sono particolarmente incoraggianti, fermo restando che per maturare opinioni più attendibili sull’argomento dovremo attendere ancora qualche giorno.

Nuovo aggiornamento con Android 11 per il Samsung Galaxy S10: risposta sulla batteria

In sostanza, dopo l’esordio ufficiale anche qui in Italia dell’aggiornamento con Android 11 per il Samsung Galaxy S10, in tanti desiderano risposte dall’assistenza sulla questione autonomia. Al momento, è opportuno premetterlo, un vero e proprio problema non è stato ancora confermato ufficialmente dal produttore, ma quantomeno abbiamo una replica all’interno del forum ufficiale. Certo, non una soluzione particolarmente complicata, ma qualche linea guida che potrebbe rivelarsi efficace per il proprio caso.

Nello specifico, una persona che si occupa del controllo e della gestione del forum ha così replicato alle prime lamentele sulla batteria del Samsung Galaxy S10, in seguito al download dell’aggiornamento Android 11: “Hai già eseguito un backup e reset dello smartphone? Tieni presente che questa operazione è sempre consigliata dopo un aggiornamento“. A tal proposito, è stato segnalato anche il link dove si possono trovare le istruzioni ufficiali per eseguire l’operazione in modo corretto.

Vedremo nel giro di una settimana in quale direzione andranno i feedback degli utenti, fermo restando che tra i possessori di un Samsung Galaxy S10 ci sia anche chi ritiene che con l’aggiornamento Android 11 la situazione sia rimasta tutto sommato invariata in termini di autonomia. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo per i nostri lettori