Arrivano alcune indiscrezioni particolarmente interessanti in queste ore per chi ha scelto di puntare sulla serie Samsung Galaxy S20 nell’ultimo anno. Al di là di questioni puramente commerciali, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare ieri a proposito del cashback per i prodotti di questa serie e per il Samsung Galaxy S21, non possiamo certo tralasciare le prospettive a breve termine sul fronte dello sviluppo software. Dunque, a breve toccheremo con mano novità molto interessanti con nuovi aggiornamenti.

Occhio ai prossimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S20

Nello specifico, si parla tanto della questione eSIM, considerando il fatto che l’ultimo aggiornamento potrebbe presentare plus che vanno al di là di quanto enunciato nel changelog ufficiale. Di cosa stiamo parlando? A detta di Sammobile, il supporto eSIM per la serie dei Samsung Galaxy S20 potrebbe essere già concreto nei mercati in cui questa funzione è stata inizialmente disabilitata. Una mossa a sorpresa da parte del produttore coreano, che per forza di cose va analizzata più in profondità.

Come accennato in precedenza, il supporto alle eSIM non viene menzionato nel registro delle modifiche per l’ultimo aggiornamento del firmware che è impostato One UI 3.1, motivo per il quale molti possessori del Samsung Galaxy S20 potrebbero non essere a conoscenza della sua esistenza. In alcuni Paesi, in attesa di riscontri per l’Italia, è possibile attivare il tutto accedendo al menù delle Impostazioni, quindi alla voce Connessioni, per poi selezionare Gestione scheda SIM ed infine Aggiungi piano mobile.

Le segnalazioni degli utenti, nelle prossime ore, ci diranno se il supporto eSIM sia già disponibile in queste ore per gli italiani che hanno avuto la possibilità di scaricare l’aggiornamento più recente a bordo del proprio Samsung Galaxy S20. Avete notato qualcosa di interessante sotto questo punto di vista? Fateci sapere.