Il mondo del cashback arriva ufficialmente anche in quello mobile, considerando che a partire da oggi 22 febbraio abbiamo ufficialmente una nuova promoziona da prendere in esame per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S21 o un Galaxy S20. Questi, infatti, i principali device del produttore coreano che da questo lunedì prevedono un’agevolazione, con tanto di rimborso parziale per l’iniziativa di Stato che è stata lanciata qui in Italia durante il mese di dicembre. Cerchiamo di capire di cosa si tratti.

Rimborsi e cashback per Samsung Galaxy S21 e S20 da questo lunedì

Provando a scendere maggiormente in dettagli, si scopre che i vari Samsung Galaxy S21+ (codice modello:SM-G996B), Galaxy S20 FE 5G (codice modello: SM-G781B) e Galaxy S20 FE (codice modello: SM-G780F) prevedano un rimborso pari a 100 euro. Fondamentale, sotto questo punto di vista, annotare almeno un paio di dettagli cruciali per sfruttare al meglio l’iniziativa, in riferimento agli store che hanno aderito all’iniziativa e alle scadenze che dovete rispettare.

Su quest’ultimo punto, ricordate che per usufruire del cashback dovrete acquistare un Samsung Galaxy S21 o un Galaxy S20 entro e non oltre il 28 febbraio 2021. A tal proposito, è necessario registrare il device sul sito di Samsung Members entro il 21 marzo 2021. Per quanto riguarda i market che consentono l’operazione, occhio ai vari Amazon (escluso Marketplace), WINDTRE online, Vodafone online, TIM Retail, TIM online, Monclick, bytechno.it, Comet, Expert online, Trony online, Euronics online, Unieuro online, MediaWorld online e Shop Samsung Italia.

Tutti coloro che vogliono saperne di più sui Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 acquistabili con cashback e rimborso, possono accedere all’apposita pagina dell’iniziativa. Qui, nel dettaglio, troverete anche informazioni sugli altri smartphone del produttore coreano che prevedono un rimborso.