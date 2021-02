Arriverà l’aggiornamento EMUI 11 anche il Huawei P40 Lite? Il modello di fascia media della serie P40 non è attualmente elencato tra i dispositivi che riceveranno la versione dell’interfaccia software del produttore ma non è detto che il suo destino sia appunto quello di non compiere l’importante passo in avanti. Il tutto nonostante, nelle ultime ore, siano giunti dei feedback ufficiali non certo incoraggianti nella specifica direzione.

La fonte Huaweiailesi.com, nella giornata di ieri 11 febbraio, ha raccolto un riscontro non certo positivo da parte di Huawei Arabia. In particolar modo, a domanda diretta sull’arrivo dell’aggiornamento EMUI 11 per il modello da parte di un utente, il team Twitter ha risposto sottolineando la non compatibilità dello smartphone con il prossimo passaggio. Per quanto si trattasse di un feedback solo locale, le prime considerazioni negative su quanto dichiarato non si sono fatte attendere. Ma davvero dobbiamo riporre ogni speranza in un prossimo update per il telefono? Meglio non giungere subito a conclusioni affrettate.

Huawei ha da tempo diramato una sua lista di dispositivi che otterranno il prossimo aggiornamento EMUI 11 in una prima fase. Nell’elenco compaiono 27 esemplari e tra questi, è giusto precisarlo, non c’è appunto il Huawei P40 Lite. Di contro però, sempre lo stesso produttore ha chiarito che il primo gruppo di telefoni supportati aumenterà fino a 50, quindi ai nomi di smartphone già noti se ne dovrebbero aggiungere ben presto degli altri. Tra questi dovrebbe esserci proprio il P40 Lite per almeno tre motivi: il fatto di appartenere ad una serie premium, per il suo lancio recente e per il suo successo commerciale non trascurabile.

Se alla fine ci sarà EMUI 11 per Huawei P40 Lite, quello che appare assolutamente chiaro è che il passaggio software prenderà ancora del tempo. Magari solo nella seconda parte del 2021 si potrebbe sperare nell’update di importanza rilevante.