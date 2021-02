All’inizio del 2021 alcuni post pubblicati su Instagram facevano pensare all’arrivo di un nuovo album di Salmo, seguito ideale di Playlist e nuova esperienza solista dopo le tante collaborazioni sputate fuori all’interno del contesto della Machete Empires. Nelle ultime ore, tuttavia, il rapper sardo ha rotto il silenzio e ha fatto il punto della situazione.

Dopo l’uscita de La Canzone Nostra dall’album OBE di Mace in cui il rapper duetta con Blanco in tanti gli hanno fatto pressione per avere notizie sul nuovo album per il 2021. Salmo, di certo, non è un artista in grado di stare fermo. Nelle stories di Instagram è arrivata la verità.

Il discorso è contestuale, inevitabilmente, alla grande pandemia del Covid-19 di cui gli artisti stanno ancora pagando lo scotto, specialmente con la sospensione e lo slittamento dei concerti che da un anno stanno tenendo vuoti gli stadi, le arene e i palazzetti. A parte il Festival di Sanremo 2021, in sostanza, per i grandi eventi non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Per questo Salmo fuga ogni dubbio e invita a riflettere sull’importanza della dimensione live per il mercato discografico e per l’esperienza personale di ogni artista.

Niente è perduto, tuttavia: il nuovo album di Salmo è comunque in cantiere, ma per far sì che venga allo scoperto c’è un forte bisogno di un ritorno sul palco. Non è dato sapere se presto ascolteremo nuova musica del rapper sardo, né se ci sarà almeno qualche anticipazione. Tutto tace, stando alle sue dichiarazioni che riportiamo di seguito:

“Vi ringrazio per l’assidua richiesta ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua! I live sono estremamente importanti per la diffusione di nuova musica. Però posso dirvi che ci sto lavorando ma non ditelo a nessuno”.

Inevitabilmente i fan si ritrovano delusi dal momento che dopo le tante novità pubblicate dal pianeta del rap – da OBE di Mace a QVC9 di Gemitaiz e tante altre novità – un nuovo album di Salmo avrebbe di sicuro dettato legge, ma bisognerà attendere e con tanta pazienza.