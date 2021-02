OBE di Mace esce oggi, e l’hype creatosi si rivela comprensibile. 17 tracce che sfondano i luoghi comuni: la musica sperimentale è il guanto grigio che può toccare con delicatezza anche l’universo rap che con questo disco suggella il suo matrimonio con la trap e con tutto quel mondo fatto di flow, campionamenti ed elettronica.

Mace, del resto, si è più volte confermato il Re Mida della scena rap italiana, ma ha temporaneamente appeso al chiodo gli abiti da beatmaker e si è riscoperto producer regalando più spazio alle sue intuizioni. Il risultato è un party psichedelico nel verso senso sonoro della parola. Voleva pilotare la nave, Mace, e a questo giro ha trovato il suo percorso.

OBE di Mace

A bordo ha fatto salire tutti gli artisti che ritiene di maggior talento, e dopo il singolo La Canzone Nostra con Salmo e Blanco non restava che attendere. OBE di Mace è la risultante di un intenso lavoro di ricerca, giustificato dall’acronimo presente nel titolo: Out of Body Experience, un’esperienza fuori dal corpo.

A bordo, dicevamo, troviamo tantissimi ospiti che spaziano da Salmo a Venerus, da Guè Pequeno agli FSK Satellite, da Noyz Narcos a Jake La Furia, ma anche Psicologi, Colapesce, Ketama126, Ernia, Samurai Jay, Geolier e tanti altri. Un buon album, per essere tale, deve partire al massimo.

OBE di Mace riesce nell’intento con Colpa Tua alla quale prendono parte Venerus e Guè Pequeno, un sensuale mondo r’n’b impreziosito da liriche e suoni d’eccellenza. Uno dei punti più alti della tracklist è probabilmente Ayahuasca eseguita da Colapesce e Chiello degli FSK Satellite che propone “un pezzo alla Battiato, ma in trip”, ed è vero.

C’è anche spazio per lo strumentale, e lo troviamo in Hallucination, eseguita interamente da Mace come colonna sonora da fine party.

OBE di Mace – Tracklist