Tra le smartband più popolari e sicuramente più interessanti dal punto di vista economico, ritroviamo lo Xiaomi Mi Band 5, diventato tra i fitness tracker migliori lato qualità e prezzo. Xiaomi si è sempre contraddistinta per la sua capacità di riuscire a fornire dispositivi di grande spessore tecnico, a prezzi più modici rispetto alla concorrenza. Questo è soprattutto il trend che ha accompagnato in questi anni Xiaomi nella realizzazione delle sue smartband, diventate sempre un grandissimo successo.

Come cambia il prezzo di Xiaomi Mi Band 5 a Carnevale

Non un bundle come quello di alcuni giorni fa, dunque. Sono dei veri e propri braccialetti fitness che permettono di tenere sotto controllo i passi effettuati durante la giornata e le calorie bruciate. Con gli ultimi modelli sono state aggiunte molte più attività di allenamento ed una maggiore accuratezza nel tracciare i vari dati. Lo Xiaomi Mi Band 5 permette di avere un accurato monitoraggio dell’attività fisica e della salute.

Ritroviamo undici allenamenti tra i quali scegliere, ma è possibile anche misurare il livello di stress, avere costantemente sotto controllo i battiti cardiaci, per le donne si può introdurre il calendario del proprio ciclo e così via. Una smartband che Amazon propone quest’oggi ad un prezzo molto vantaggioso, 29,89 euro, con spese di spedizione gratuite per chi è iscritto al programma Prime.

Si può anche usufruire del mese di prova gratis di Prime ed in questo modo riuscire ad avere lo Xiaomi Mi Band 5 al prezzo sopra indicato e con consegna in un giorno. Non parliamo quindi di un semplice contapassi, ma è un dispositivo che ha un’attenzione maggiore per il campo salute, non è un caso che sia possibile anche monitorare il sonno.

Ci sono funzioni che possiamo ritrovare in smartwatch nettamente più costosi, ma questa smartband può essere alquanto completa per il tipo di categoria a cui appartiene. Insomma con meno di 30 euro avrete modo di monitorare la vostra salute giorno dopo giorno, tra l’altro permette anche di poter controllare a distanza la musica e la fotocamera del vostro smartphone. Che aspettate ad acquistare Xiaomi Mi Band 5?