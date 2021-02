Per San Valentino c’è una proposta davvero allettante: la Xiaomi Mi Band 5 costa ora meno di 20 euro se si decide di acquistarla attraverso lo store ufficiale del produttore. Praticamente il fitness tracker è proposto a metà del suo prezzo di listino di 39,90 euro, a patto però che lo si scelga in abbinamento con gli smartphone dello stesso brand (naturalmente).

A pochi giorni dalla festività degli innamorati del prossimo 14 febbraio, è proprio il caso di considerare la promozione ora di scena sullo store Xiaomi Italia per San Valentino. In pratica acquistando uno dei tanti smartphone Xiaomi in promozione già in queste ore e aggiungendo una la cifra di soli 19,90 euro, oltre al telefono, si porterà a casa anche il braccialetto per il monitoraggio del fitness e della salute. Naturalmente i potenziali acquirenti potranno decidere o meno di aderire proprio alla promozione in corso.

Attualmente la migliore offerte su Amazon per la Xiaomi Mi Band 5 prevede una spesa non inferiore ai 30 euro. Per questo motivo l’iniziativa dello store ufficiale non può che essere interessante, almeno per chi ha la necessità di acquistare un nuovo smartphone. Tra le soluzioni più economiche ora a disposizione c’è ad esempio quella del Redmi Note 8 Pro da 6 GB di RAM e di 64 GB a 169,90. Da non sottovalutare neanche quella che ha come protagonista il POCO M3 da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 129,90 euro. In ogni caso, selezionando i prodotti di proprio interesse, direttamente nel carello, all’utente sarà richiesto se intende o meno aggiungere il fitness tracker alla sua spesa di elettronica.

Al momento dell’eventuale acquisto, la data di consegna del nuovo smartphone in abbinamento con la Xiaomi Mi Band 5 andrà opportunamente valutata. Non è detto che il pacco giunga in tempo per San Valentino e la cosa va considerato. Nel caso il ritardo non sia un problema, il dono per il proprio amato andrà per forza consegnato in ritardo.