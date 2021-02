Stanno tornando in queste ore alcune segnalazioni in merito alla cosiddetta truffa del codice WhatsApp a 6 cifre. Tutti, più o meno, eravamo convinti di averla archiviata una volta per tutte a fine 2020, quando vi abbiamo riportato le ultime notizie in merito. Eppure, da un po’ di tempo a questa parte ci sono nuovamente lamentele da parte del pubblico. Alcuni affermano di aver ricevuto il messaggio in questione, conoscendo la storia ed ignorandolo, mentre altri purtroppo ci sono cascati, avendo conoscenze meno avanzate sul tema.

Le ultime sulla truffa del codice WhatsApp a 6 cifre oggi 12 febbraio

Come si manifesta la truffa del codice WhatsApp a 6 cifre? Stando alle informazioni raccolte oggi 12 febbraio, le specifiche del messaggio con cui si mette in pericolo la nostra sicurezza non dovrebbe presentare particolari differenze rispetto a quanto riscontrato un paio di mesi fa. Per tutti coloro che non sanno di cosa stia parlando, dovete sapere che da un po’ di tempo alcuni sconosciuti si fingono nostri amici, contattandoci in chat e chiedendoci di inviare loro il codice che intanto ci è arrivato via SMS per sbloccare l’account.

In realtà la persona che ci contatta è un perfetto sconosciuto che vuole attuare la truffa codice WhatsApp a 6 cifre. Nel momento in cui gli forniamo il suddetto codice, a quel punto dovrebbe essere istantanea la presa del controllo del nostro account. Secondo le informazioni trapelate in questi mesi, la disinstallazione e la successiva reinstallazione dell’applicazione dovrebbe risolvere il problema. Nel frattempo, però, il danno lo avremo già fatto.

La questione rimedi sulla truffa del codice WhatsApp a 6 cifre, dunque, converge sulla prevenzione, ignorando nel modo più assoluto messaggi di questo tipo. Fate attenzione, nel caso in cui doveste imbattervi in testi del genere, considerando le segnalazioni che arrivano dall’Italia in questa fase.