Ci sarà a breve un altro modo per conoscere il numero seriale SIM ho. Mobile. L’operatore sta mettendo in campo più soluzioni per i suoi clienti colpiti dal data breach del dicembre del 2020: l’ultima opzione è quasi disponibile, lo sarà in realtà a breve ossia entro fine mese.

Ritornando sul recente caso che ha avuto come protagonista proprio il vettore low-cost di Vodafone, va ricordato che proprio alla fine dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle si è scoperta la vendita dei dati dei clienti dell’operatore sul dark web. Non tutti gli utenti sono stati coinvolti ma di questi sono stati messe a rischio alcune informazioni personali tra le quali anche quella del codice seriale. Per questo motivo si è provveduto alla sostituzione automatica proprio del seriale SIM ho. Mobile ormai da settimane.

I clienti come hanno potuto finora venire a conoscenza del nuov seriale SIM ho. Mobile personale non avendo effettuato loro stessi un cambio della scheda telefonica? Il primo canale attivato è stato quello del recapito 3424072211. Inviando un semplice SMS con il solo testo “seriale” (anche in assenza di credito) è stato appunto possibile ottenere la preziosa informazione. Per fine febbraio, lo stesso dettaglio potrà essere ritrovato anche nell’app dell’operatore, in una specifica sezione.

Esattamente dal prossimo 22 febbraio, tutti gli utenti interessati al loro seriale SIM ho. Mobile non dovranno fare altro che visitare l’app del servizioo mobile e visitare la scheda “Gestisco il mio profilo”. L’informazione sarà sempre disponibile e tornerà utile nel caso in cui l’utente, per qualsivoglia motivo, scelga di passare ad altro vettore mobile. Questo codice univoco e da tenere anche ben riservato dovrà essere comunicato solo alla nuova società con la quale si intende effettuare un probabile e futuro passaggio. Poco più di una decina di giorni e la novità entrerà in gioco.