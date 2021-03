Non sono per nulla isolate le segnalazioni di coloro che stanno riscontrando problemi ho. Mobile, considerando quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 26 marzo. Tutto nasce probabilmente dal recente aggiornamento delle SIM per l’operatore virtuale di Vodafone, in relazione a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine con un articolo dedicato. Ebbene, quella che appariva come iniziativa interessante per i clienti, sta facendo emergere non poche anomalie impreviste stando ad alcune testimonianze.

Le SIM ho. Mobile con problemi per le chiamate in entrata

Come stanno andando le cose? I disservizi si vengono a creare soprattutto in termini di chiamate in entrata. Spesso e volentieri, infatti, gli utenti ho. Mobile in questi giorni risultano non raggiungibili o addirittura con smartphone spento, nel caso in cui qualcuno provi a chiamarli. Meno frequenti, ma altrettanto significative, le segnalazioni da parte di chi vorrebbe invece effettuare una chiamata. Dunque, limitazioni anche in termini di traffico in uscita secondo quanto sto apprendendo proprio in queste ore.

Non un periodo facile quello che stanno vivendo gli utenti ho. Mobile, se pensiamo al fatto che ci sia stato il furto di dati da parte di malintenzionati, dal quale è poi scaturito l’aggiornamento delle SIM di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Ora, il disservizio legato all’operazione. Difficile, almeno per ora, determinare le varianti che hanno portato alcuni utenti a registrare problemi con le chiamate in entrata, mentre altri pare se la stiano cavando bene tutto sommato.

Qualora abbiate fatto i conti coi medesimi problemi ho. Mobile descritti nell’articolo di questo venerdì, non esitate a a commentare l’articolo di oggi, sperando ci sia nel più breve tempo possibile un ulteriore intervento da parte dei tecnici in seguito al tanto discusso aggiornamento delle SIM. A voi come stanno andando le cose da un po’ di tempo a questa parte?