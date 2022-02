Si registrano purtroppo dei problemi ricarica ho. Mobile in questo lunedì 7 febbraio. Chi desidera abbinare nuovo credito alla sua SIM mobile sta riscontrando grandi difficoltà, visto che non può accedere all’operazione nonostante numerosi tentativi. L’operatore low-cost di Vodafone è al corrente delle difficoltà e starebbe lavorando ad un ripristino del servizio.

Le prime segnalazioni di problemi di ricarica ho. Mobile sono giunti dopo le ore 8 di stamattina. In effetti, provando ad effettuare un nuovo accredito sulla SIM a marchio dell’operatore, nella pagina ufficiale del sito web, appare una scritta molto eloquente (visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Il servizio risulta non disponibile momentaneamente. L’invito è dunque quello di provare in un secondo momento con la stessa operazione. Le cose non sembrano andare molto meglio neanche nel caso di tenti la stessa operazione da applicazione mobile per Android e iPhone. La funzione è inibita, di certo per un’anomalia di natura tecnica non di poco conto.

Quando saranno superati i problemi ricarica ho. Mobile di questa giornata. Essendo in corso i lavori di ripristino del servizio, è più che probabile che le difficoltà rientrino nella mattinata corrente. Per il momento l’operatore non ha fornito una tempistica esatta per il ritorno alla normalità della funzione ma questo primo approfondimento verrà di certo aggiornato con le informazioni sullo stato del servizio, non appena disponibili.

Aggiornamento 10:00 – Purtroppo i problemi ricarica ho. Mobile continuano a manifestarsi in questo lunedì. Sempre visitando la pagina dedicata all’accredito su SIM mobile dell’operatore, ci si scontra con il messaggio di errore già menzionato. Le anomalie odierne combaciano con una promozione del vettore di San Valentino che prevedere proprio 5 euro di ricarica omaggio per San Valentino ai nuovi clienti a partire da questo 7 febbraio. C’è da credere che i due aspetti possano essere collegati? Nessun riscontro ufficiale è stato fornito e dunque non resta che attendere un ritorno alla normalità del servizio.

Aggiornamento 10:50 – Le difficoltà per la ricarica sono del tutto rientrate.

