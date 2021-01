La procedura di cambio SIM ho. Mobile non sarà più necessaria da oggi 9 gennaio, nonostante il coinvolgimento nel furto di dati di alcuni clienti dell’operatore avvenuto a fine dicembre 2020. Anche gli utenti coinvolti non saranno costretti a recarsi presso un centro autorizzato per ottenere una nuova scheda telefonica per il loro telefono. Piuttosto il vettore è passato all’azione con una sua procedura tecnica interna con la quale i numeri seriali delle SIM stanno per essere modificati in automatico.

Va ribadito che non tutti i clienti ho. Mobile sono stati coinvolti nel furto di dati da parte di hacker e dunque solo per gli utenti interessati si sta provvedendo, in queste ore, all’invio di un nuovo SMS. La nota ufficiale fa riferimento alla rigenerazione del codice seriale della SIM per questioni di sicurezza. Il valore univoco associato alla scheda telefonica non sarà più dunque quello presente fisicamente sulla card che si inserisce nei dispositivi ma un altro abbinato dal vettore all’utenza.

Se il cambio SIM nei negozi fisici non sarà più necessario, i clienti come potranno verificare in qualsiasi momento quale sia il loro numero seriale? Basterà semplicemente inviare un SMS gratuito con testo “seriale” al numero 3424072211. Il nuovo codice è sempre un numero composto da 19 cifre, denominato anche ICCID, che servirà a identificare in modo univoco la SIM di un cellulare ed sarò utile nel caso in cui si decida di passare ad un nuovo operatore.

Direttamente sul sito del vettore sono presenti tuti i dettagli sull’operazione. Quest’ultima è stata resa necessaria anche a seguito delle difficoltà riscontrate da alcuni clienti nel ritrovare proprio le SIM fisiche presso i rivenditori autorizzati. I centri si erano trovati in difficoltà nel rispondere alla copiosa domanda dei clienti: di qui la necessità di provvedere a metodologie automatiche e soprattutto immediate come la modifica del seriale effettuata dall’alto.