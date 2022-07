Come mai l’app ho. Mobile non funziona in questo giovedì 28 luglio? Ci sono da registrare una serie di anomalie per quanto riguarda l’operatore low-cost di Vodafone, in riferimento allo strumento utile per la ricarica del proprio dispositivo ma anche per controllare il proprio credito e il proprio piano telefonico, accettare offerte e molto altro ancora.

Cosa succede

Il disservizio non è da sottovalutare per coloro che, magari proprio in questa giornata appena cominciata, avrebbero voluto procedere a qualche operazione associata al proprio recapito. Eppure l’app ho. Mobile non funziona nonostante i numerosi tentativi dei clienti del vettore. Le difficoltà sembrano riguardare sia gli utenti che usufruiscono dell’applicazione nella sua versione Android sia in quella per iPhone, dunque senza alcuna distinzione. L’accesso al tool è del tutto inibito in alcuni casi, in altri le schermate interne si caricano solo lentamente ma di fatto le operazioni sono praticamente impossibili.

Visto che l’app ho. Mobile non funziona in questa giornata, come si potrà (ad esempio) effettuare comunque una ricarica del proprio numero di telefono? Si potrà provvedere all’operazione dall’area riservata del sito web del vettore o in alternativa, scegliere procedure meno smart come quelle di provvedere ad un nuovo accredito sulla propria SIM magari ricorrendo ad un centro fisico abilitato all’operazione, un tabacchino o altro punto vendita.

Assistenza

C’è un modo per segnalare che l’app ho. Mobile non funziona in riferimento alla propria utenza e magari ottenere il giusto supporto per qualsiasi operazione? Naturalmente un team di operatori è a disposizione di tutti i clienti del vettore mobile tutti i giorni. Il numero gratuito da comporre per questi ultimi è il 19.21.21. Nel caso in cui la chiamata provenga da un numero di un altro operatore mobile per qualsivoglia motivo, il recapito da comporre (sempre gratuito) sarà invece 800.688.788.

Continua a leggere su optimagazine.com