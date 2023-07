Purtroppo oggi 18 luglio non funziona l’app ho. Mobile e, a dire la verità, le prime anomalie si sono verificate già nella giornata di ieri 17 luglio. Da ore insomma, tanti clienti dell’operatore non riescono ad accedere all’utile strumento con il quale si visualizzano i consumi, si gestisce l’offerta ma soprattutto si procede alla ricarica del numero personale. L’anomalia dunque è molto seria e non più di certo essere sottovalutata.

A chi non funziona l’app ho. Mobile in questa giornata si presenta il seguente scenario. Nonostante i numerosi tentativi, ecco che non si riesce ad aprire per nulla lo strumento o al suo interno, non sono disponibili dati e informazioni. Tutte le funzioni del tool restano dunque inattive. L’operatore non si è ancora pronunciato sulle difficoltà sebbene, sui suoi canali social, siano molte le lamentele di utenti colpiti dai problemi odierni. Come già indicato, la difficoltà più grande resta quella relativa all’impossibilità di ricaricare il proprio numero di telefono con la procedura più semplice via app, veloce e congeniale a molti.

Non possiamo ipotizzare per quanto tempo ancora non funzionerà l’app ho. Mobile, visto che lo stesso operatore non ha lasciato trasparire alcun dettaglio. Il fatto che i primi problemi si siano verificati già nella giornata di ieri tuttavia, lascia presagire una risoluzione non così repentina poi. Nel frattempo che si possa ritornare alla piena funzionalità del servizio, per i problemi di ricarica potranno essere valutate tutte le alternative possibili per aggiungere credito alla propria SIM. Ci si potrà recare presso i punti vendita ho., nelle tabaccherie convenzionate, nei punti vendita Mooney (ex SisalPay), presso i centri Paymat, Snai e anche quelli della rete epay. Per finire, anche presso numerose edicole del territorio nazionale, si potrà procedere alla stessa operazione.

