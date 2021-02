Lo sfogo di Ketama126 contro il governo e contro i politici firmatari dello stop ai concerti che ha determinato il più importante periodo di crisi per il mercato discografico, è apparso su Instagram.

Il trapper di Kety Reborn si è affidato alle stories del suo profilo per lanciare il suo anatema contro una situazione che per lui si rivela ormai insostenibile. Il blocco dei concerti, il ricorso alle risorse streaming offerte dalla rete e l’impossibilità di tornare sul palco lo hanno ridotto allo stremo e per questo ha manifestato il suo disagio di fronte ai follower.

“Se entro un anno non finisce questa situazione e non si possono ricominciare a fare i live, ma i live veri, non seduti e non in streaming, ma live come li facevo prima, allora sarò costretto a cambiare mestiere, a cambiare nazione perché questa nazione mi ha solo rubato i soldi, mi ha tolto il lavoro e distrutto i miei sogni”.

La sua invettiva, sostanzialmente, consiste nella minaccia di lasciare l’Italia ed eventualmente di cambiare mestiere. I toni sono molto simili a quelli usati da Shalpy nella sua ultima intervista rilasciata a Rolling Stone, quando la voce di No East No West aveva confessato di essere disposto a lavorare come cameriere. “Credono che l’artista campi di aria”, aveva detto la popstar.

Ketama126, contro i politici, non le manda a dire. Il trapper è disposto ad attendere massimo un anno prima delle riaperture, dopodiché promette di andare via e cambiare sia Paese che mestiere. Non ama i concerti in streaming, per questo sfoga la sua rabbia contro il Governo che, secondo il suo racconto, ha guadagnato dalla sua musica per poi dimenticarsene: “Se non ho più la musica non gli darò più una lira”.

Recentemente Ketama126 ha partecipato alla nuova release di Mace, OBE, nella traccia Notte Fonda insieme agli Psicologi in una tracklist composta da tanti ospiti eccellenti, come dimostra il singolo La Canzone Nostra con Salmo e Blanco.

Lo sfogo di Ketama126 contro il governo e contro la situazione di blocco dei live è stata ripresa dal profilo Instagram Trap Italy dal momento che sul profilo dell’artista non è più disponibile: ecco il filmato di protesta.