Shalpy, in difficoltà economiche, si è rivolto alle colonne di Rolling Stone per diffondere un appello sulla sua indigenza. In una lunga intervista la voce di No East No West ha sfogato tutta la sua disperazione per riportare alla luce un problema che lo accomuna a tanti colleghi.

L’artista di Parma torna a far parlare di sé dopo essersi scagliato contro alcuni artisti, tra cui Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia – il primo era stato anche accusato di aver inciso la cover di Cigarettes And Coffee senza il suo consenso – “colpevoli” di “troppo egocentrismo” che secondo il suo punto di vista li aiuterebbe a restare sulla cresta dell’onda.

Shalpy in difficoltà economiche

A questo giro, però, Shalpy depone l’ascia di guerra e interviene a cuore aperto. L’artista confessa che dopo il lancio del suo singolo Let It Snow si ritrova in estreme difficoltà economiche avendo investito quasi tutti i suoi risparmi per incidere e promuovere il brano. Per questo fa il punto sulla situazione degli artisti: “Si pensa che campino d’aria”, riferisce con una certa amarezza.

Per questo motiva il suo sfogo riprendendo un annuncio che Bette Davis pubblicò su Variety nel 1962 in cui cercava un impiego a Hollywood. Shalpy è disposto a fare altrettanto e si propone in questo modo:

“Artista, autore, attore, solo – perché ho un compagno ma non siamo sposati – italiano, che parla l’inglese, 37 anni di esperienza come produttore e interprete, ancora in grado di muoversi e più affidabile di quanto si racconti, desidera essere impiegato in qualche media“.

Coach per talent show o cameriere?

Non solo: per sbarcare il lunario Shalpy è disposto anche a fare il coach per qualche talent per poter aiutare le persone che vogliono affacciarsi al mondo della musica, e su questo cita l’esperienza di Morgan come giudice a X Factor. Se nemmeno questo dovesse andare bene, allora, si dice disposto a fare il cameriere “o qualsiasi altra cosa mi venga proposta”.

Il sogno di Shalpy, in difficoltà economiche più che mai, è quello di realizzare un singolo per l’estate e uno per l’autunno e di volare a Los Angeles per raggiungere il suo compagno.