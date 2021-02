Il contratto di collaborazione tra Netflix e gli Obama sta per entrare nella sua fase più concreta. La Higher Ground Productions, società di produzione che fa capo alla coppia, ha annunciato i titoli dei film e delle serie tv di Michelle e Barack Obama per Netflix, nuovi progetti che verranno sviluppati nell’ambito dell’accordo di esclusiva siglato lo scorso anno dall’ex presidente USA e sua moglie col colosso dello streaming.

Tra i progetti di Michelle e Barack Obama per Netflix c’è una serie di documentari sui parchi naturali degli Stati Uniti, ma anche molti adattamenti di opere letterarie. Ad esempio sono in sviluppo un film basato sul romanzo Exit West di Mohsin Hamid e un biopic su Tenzing Norgay, la prima persona a salire in cima al Monte Everest con Sir Edmund Hillary. Inoltre è previsto l’adattamento televisivo del libro Firekeeper’s Daughter di Angeline Boulley: il libro diventerà un thriller su un membro della tribù Ojibwe che a 18 anni si infiltra in un’indagine della polizia sul loro territorio.

Tra gli obiettivi di Barack Obama per Netflix c’è anche quello di realizzare l’ambizioso film Satellite, una storia di fantascienza che sarà prodotta da T Street, società diretta dal regista di Star Wars Rian Johnson e dal produttore Ram Bergman.

Ma ciò che sarà più interessante scoprire tra i tanti progetti di Michelle e Barack Obama per Netflix c’è sicuramente la sketch comedy The G Word ambientata nelle stanze del governo degli Stati Uniti, che era stata già annunciata insieme a contenuti dedicati ai bambini.

La casa di produzione che fa capo agli Obama lavorerà a questi progetti nel corso dei prossimi anni, ma non c’è ancora una cronologia precisa. Di sicuro la coppia farà tesoro della sua eredità in termini di reputazione e leadership, declinandola anche nel campo dei contenuti audiovisivi grazie a Netflix, che peraltro ha già distribuito il documentario su Michelle Obama, Becoming.