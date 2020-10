Che il passaggio di Barack e Michelle Obama e di Hillary Clinton dalla politica alla tv non fosse un semplice esperimento è parso subito possibile, ma è con l’annuncio di nuovi progetti che si inizia a delineare una strategia di lungo termine. L’ex coppia presidenziale, al timone della Higher Ground Productions, torna così a dedicarsi alla produzione di serie tv, collaborando con Netflix a una serie per bambini in età prescolare. I vertici della piattaforma di streaming hanno commissionato 40 episodi da 12 minuti di Alda Twist, Scientist, ispirata all’omonima collana di libri scritta da Andrea Beaty e illustrata da Davis Roberts.

La serie, prevista per il 2021, racconterà le avventure di Ada Twist, scienziata afroamericana di otto anni e ragazzina enormemente curiosa, la cui aspirazione è scoprire la verità su tutto. Con l’aiuto dei suoi due migliori amici, Rosie Revere e Iggy Peck, Ada arriva al cuore di misteri di ogni tipo, aiutando così gli altri amici e la famiglia. Risolvere misteri, però, è solo l’inizio: per Ada la scienza non sta soltanto nell’apprendere, ma anche nel mettere in pratica le conoscenze acquisite per rendere il mondo un posto migliore.

Per Hillary Clinton, invece, ai progetti già in cantiere si sommano sfide diverse. Il primo, di cui si è avuta notizia già in estate e che la vede coinvolta nei panni di produttrice, è una serie ispirata a Rodham, romanzo di Curtis Sittenfeld in cui si racconta una storia alternativa della vita di Hillary, e in particolare la piega che avrebbe potuto prendere la sua vita se non avesse sposato Bill Clinton. Lo sguardo della serie, di cui Hulu ha già i diritti, si concentrerà dunque su una figura di donna giovane e ambiziosa, alle prese con sfide personali plasmate dal contesto del secondo Novecento e dall’idealismo della stessa protagonista.

Il secondo, commissionato da The CW e alla cui produzione Hillary Clinton lavorerà insieme alla Amblin di Steven Spielberg, si intitola The Woman’s Hour e si basa su un libro di Elaine Weiss: The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote. Il focus della serie, di cui si sarebbero già preventivate più stagioni, sarà il percorso verso l’approvazione del 19° emendamento e il conseguente raggiungimento del suffragio femminile. In particolare si osserveranno i parallelismi fra il movimento per il suffragio delle donne e la corsa presidenziale del 2016 tra la stessa Clinton e Donald Trump.