Occorre tornare per forza di cose su uno dei temi più caldi della settimana, a proposito di Android 11, considerando il fatto che è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento per i possessori di un Samsung Galaxy S10. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, quando abbiamo condiviso coi nostri lettori alcune sensazioni molto positive in termini di prestazioni generali del device, questa mattina occorre tornare su un argomento molto delicato come quello della durata della batteria.

Come va la batteria del Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento Android 11

In particolare, stando alle prime testimonianze che ho avuto modo di raccogliere stamane sul tema (di recente le avevo omesse, in quanto poco attendibili essendo troppo vicine alla data di rilascio dell’aggiornamento), non se la passano particolarmente bene gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S10. L’autonomia del device, dopo il download del pacchetto software, non è per nulla soddisfacente e quasi tutti hanno riscontrato un calo evidente della serie sotto questo punto di vista.

Prima di allarmarsi e di contattare l’assistenza, in ogni caso, suggerisco a tutti di attendere ancora una settimana. Capita, spesso e volentieri, che i parametri di uno smartphone si stabilizzino dopo un po’ di giorni in seguito all’installazione di un aggiornamento tanto importante. Potrebbe essere il caso del matrimonio tra la serie dei Samsung Galaxy S10 e Android, motivo per il quale occorre mantenere la calma. Il calo c’è stato e pare anche abbastanza diffuso, ma la situazione potrebbe migliorare da sola nei prossimi giorni.

Diversamente, non resta fare altro che sperare in nuovi aggiornamenti correttivi per il Samsung Galaxy S10, coi quali sia riscontrabile qualche bugfix proprio per la durata della batteria. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo nel caso in cui abbiate testato l’upgrade.