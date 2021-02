Non potevano certo mancare i primi giudizi relativi al Samsung Galaxy S10, dopo l’installazione dell’aggiornamento con Android 11. In attesa che la situazione si sblocchi una volta per tutte anche per il pubblico in possesso di un modello brandizzato, bisogna tenere in considerazione che il vero e proprio rollout via OTA per i dispositivi no brand sia scattato quasi una settimana fa. Questo, nonostante l’ondata di notifiche sia stata segnalata nella giornata di martedì, come vi abbiamo riportato con un articolo apposito.

Bilanci preliminari per il Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11

Quali sono i primi giudizi sul Samsung Galaxy S10, dopo l’installazione del tanto chiacchierato aggiornamento Android 11? Buoni tutto sommato. Le principali funzioni del pacchetto software, come si poteva facilmente immaginare, non sono state tenute fuori, nonostante si parli di una serie di smartphone commercializzata due anni anni fa, con un comparto hardware evidentemente inferiore ai suoi successori. Anche le prestazioni ci forniscono segnali incoraggianti, a partire dal tempo di apertura delle app che pare essersi accorciato.

Inutile dire che il Samsung Galaxy S10 debba essere giudicato a lungo termine con l’aggiornamento Android 11, ma al contempo è anche giusto evidenziare che l’impatto del firmware sia andato oltre le aspettative. Ogni discorso di questo tipo verte ovviamente anche attorno alla durata della batteria. Qualunque giudizio, sotto questo punto di vista, sarebbe frettoloso e poco attendibile, ma i primissimi feedback sembrano indicare livelli di consumo costanti, rispetto a quanto riscontrato con il precedente upgrade.

Questa, di suo, potrebbe già essere un’ottima notizia per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10 che fino a questo momento non hanno ancora avuto modo di testare l’aggiornamento con Android 11. Inutile dire che torneremo sull’argomento appena avremo riscontri più concreti, considerando le enormi aspettative che tutti hanno sul nuovo upgrade.