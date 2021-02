Sembra oramai dato per scontato il prezzo dello Xiaomi MI 11 in Italia. Dopo la conferma del lancio commerciale nostrano ed europeo per il prossimo 8 febbraio, attraverso una serie di leak sembrerebbe essere pure abbastanza certo il costo del dispositivo nelle sue due varianti principali per taglio di memoria. Le speranze di ottenere un dispositivo dal valore contenuto devono lasciare il posto ad un’amara possibilità. ossia che il device (dalle nostre parti) costerà molto di più che in Cina.

Il lancio dello Xiaomi MI 11 in terrà asiatica è avvenuto lo scorso 28 dicembre: la variante da 8 GB di RAM e 128 GB è stata venduta a 3999 yuan ossia 516 euro mentre quella da 12 GB e 256 GB a 4699 yuan ossia 645 euro. Certo è che dalle nostre parti non ci saremmo aspettati esattamente il listino corrispondente alla conversione tra le due monete ma non di certo quello che sembra doversi concretizzare a momenti.

Secondo quanto riporta anche GizChina, ci apprestiamo a dover digerire un prezzo dello Xiaomi Mi 11 di questo tipo: il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di storage non costerebbe meno di 799 euro; la variante premium più accessoriata con sempre 8 GB di RAM ma 256 GB di memoria interna sarebbe disponibile a 899 euro. Una differenza importante rispetto ai valori di conversione prima riportati, anche superiori ai 200 euro.

Nel corso dell’evento di lunedì prossimo avremo la conferma o meno del prezzo dello Xiaomi Mi 11 così riportata in queste ore. Per quanto ci si posta discostare dal listino ufgficioso di qualhe decina di euro è molto probabile che il costo finale sarà effettivamente non proprio alla portata di tante tasche. Eppure il brand Xiaomi finora si è sempre contraddistinto per valori commerciali abbastanza bassi di buona parte dei suoi device. Evidentemente, per il segmento di fascia alta, hgadeciso di cominciare a calcare la mano.