Lo Xiaomi Mi 11 sta per arrivare in Italia: l’evento di lancio globale era nell’aria dopo la sortita fatta registrare nelle scorse ore dal social team della divisione italiana (di cui vi avevamo parlato in questo articolo), ma adesso c’è una data precisa cui rendere conto. Lo Xiaomi Mi 11 debutterà ufficialmente in Italia l’8 febbraio, con un evento in diretta streaming che verrà trasmesso sui canali social di Xiaomi Italia, alle ore 13. In quell’occasione conosceremo il prezzo dello Xiaomi Mi 11 per quanto riguarda il nostro Paese, che è anche poi l’unica informazione che ancora ci manca relativamente a questo dispositivo, che si è fatto attendere un po’ più del solito.

Lo Xiaomi Mi 11 è spinto da processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con GPU Adreno 660. Il telefono dispone di 8GB di RAM, e tagli di memoria da 128/256GB UFS 3.1 (non espandibile tramite microSD). Non mancano a bordo l’accelerometro, la bussola digitale, il sensore di prossimità, quello di luminosità, il giroscopio ed il lettore di impronte digitali sotto il display. Lo schermo è di tipo AMOLED da 6.81 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera principale ha una risoluzione di 108MP (apertura f/1.9), flash a doppia tonalità, stabilizzatore ottico e risoluzione video 8K a 30fps. La seconda fotocamera, grandangolare, ha una risoluzione di 13MP (apertura f/2.4), e la terza con funzione macro da 5MP (apertura f/2.4).

La fotocamera frontale da una risoluzione da 20MP (apertura f/2.3). La batteria dello Xiaomi Mi 11 vanta una capacità da 4600mAh, con supporto alla ricarica rapida a 55W (wireless a 50W). Si tratta di un buon prodotto, che speriamo non costi troppo (lo sapremo l’8 febbraio, potendo così giudicare il dispositivo nel suo insieme). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.