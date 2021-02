Al suo ritorno sui social Fedez si scusa con Francesca Michielin e lo fa nel suo tipico stile: un po’ scanzonato, leggero e alla portata del suo pubblico. Federico Lucia, ricordiamolo, aveva pubblicato un brevissimo segmento del brano Chiamami Per Nome in gara per il Festival di Sanremo 2021. Con questa svista avvenuta nelle stories la coppia di artisti ha rischiato la squalifica.

Parliamo di “ritorno sui social” perché il rapper e imprenditore milanese da diverse ore non pubblicava post né stories, e quando Fedez non aggiorna i suoi follower è un chiaro segnale che qualcosa stia bollendo in pentola. Probabilmente a questo giro Fedez ha voluto prendersi una pausa dopo le continue polemiche su Sanremo, specie dopo la decisione della Rai di non intervenire contro i due artisti.

Decisione, questa, che non è piaciuta al Codacons che ha depositato una denuncia contro la Rai presso la Procura di Roma. Ora che le acque sono più calme Fedez si scusa con Francesca Michielin e documenta il gesto con un video pubblicato nelle stories e una foto che lo mostra insieme alla collega. Nel video vediamo il rapper raggiungere la Michielin sulle note di Xdono di Tiziano Ferro. Subito dopo Fedez le consegna un mazzo di fiori.

Non è dato sapere se tra i due ci sia stato uno scontro a seguito della gaffe di qualche giorno fa, ma è chiaro il loro intento di scherzarci sopra. In un selfie vediamo Fedez con un sorriso carnevalesco e Francesca Michielin imbronciata con il mazzo di fiori in mano. Il capitolo sembra dunque chiuso.

Francesca Michielin, sul suo profilo, ha condiviso le due stories di Fedez – il video e il selfie – e ha scelto Bella Storia del collega come sottofondo. Non ci resta che attendere il Festival, ora, che si rivela già consumato da polemiche e problemi. Ecco il post in cui Fedez si scusa con Francesca Michielin.