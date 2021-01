Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 potrebbero presto passare da favoriti a squalificati. Il motivo è più semplice di quel che si possa pensare: uno spoiler del brano inedito del Festival sui social, oggi, sabato 30 gennaio.

Così, nei prossimi giorni, la coppia composta da Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 potrebbe essere squalificata in quanto il pezzo in gara deve rimanere inedito fino al momento della presentazione all’Ariston e non può in alcun modo essere diffuso. E il regolamento parla chiaro ma spesso dimostra di essere fin troppo soggetto a futili scuse e interpretazioni varie.

A violare il regolamento del Festival della Canzone Italiana è stato Fedez, condividendo un breve video delle prove che ha tenuto al cospetto della moglie Chiara Ferragni e del figlio Leone. Nella giornata di oggi, tra le storie di Fedez su Instagram sono apparsi circa 10 secondi di Chiamami Per Nome, il brano che Fedez e la Michielin portano al Festival, in gara. Pochissimi ma cruciali per capire il mood del brano, che a onor del vero resta già in testa e proprio questo potrebbe favorirli al Festival, motivo per cui andrebbero esclusi.

Mentre gli altri 25 Big in gara, infatti, terranno il brano segreto fino all’ultimo, lo stesso non hanno fatto Fedez e la Michielin, evidentemente per un errore. Ma possibile che nessuno dei cantanti in gara al Festival legga mai il regolamento ufficiale che sono chiamati a sottoscrivere? Era già successo lo scorso anno. Ricorderete il caso di Riki – Riccardo Marcuzzo – anche a lui a rischio esclusione per ave condiviso la cover in programma all’Ariston, non il pezzo in gara.

In quel caso la Rai fu clemente e non prese provvedimenti. Riki non aveva spoilerato il pezzo inedito in gara ma solo la sua interpretazione della cover e ciò non avrebbe potuto influire sulla gara.