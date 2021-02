Dopo la decisione presa dagli studi di viale Mazzini di non squalificare Chiamami Per Nome di Fedez e Francesca Michielin dalla kermesse sanremese, il Codacons denuncia la Rai e deposita l’esposto presso la Procura della Repubblica di Roma.

Il Codacons denuncia la Rai

Pur se, a questo giro, le vie sono indirette, la lotta tra il Codacons e il rapper e imprenditore Federico Lucia non ha fine. Il caso Fedez/Michielin è esploso dopo che il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un frammento delle prove per il brano in gara. Per questo il brano è stato a rischio squalifica in quanto secondo il regolamento del Festival tutti i brani devono restare inediti fino all’inizio della gara.

Fedez, accortosi dell’errore, aveva subito rimosso il contenuto ma non abbastanza in fretta da non far scoppiare il caso. Secondo mamma Rai, ad ogni modo, il mini spoiler postato da Fedez non consentiva di conoscere il brano in quanto il segmento mostrato era estremamente breve. Fedez e Francesca Michielin, dunque, potranno partecipare al Festival di Sanremo.

La decisione non è piaciuta al Codacons che non ha perso tempo, ieri sera, a minacciare la Rai di denuncia insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiovisivi.

Ecco il testo del comunicato del Codacons:

“La mancata esclusione di Fedez dal Festival di Saremo finisce al vaglio della Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi depositeranno domani formale esposto alla magistratura chiedendo di aprire una indagine per la possibile fattispecie di omissione e rifiuto di atti d’ufficio.

La decisione di non escludere Fedez dalla gara nonostante la sua canzone non sia più inedita e sia stata ascoltata da milioni di persone non solo realizza un possibile illecito, ma viola lo stesso regolamento del Festival e la par condicio tra i cantanti in gara. La pubblicazione del brano su web e social network pone infatti Fedez in una situazione di evidente vantaggio rispetto agli altri artisti che partecipano alla kermesse, e altera in modo palese il televoto, considerato la sua canzone è oramai già nota al pubblico che sarà chiamato a votare da casa.

Per tale motivo, oltre alla denuncia penale contro la Rai per il possibile favoritismo a Fedez, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenteranno una formale diffida ai gestori telefonici, chiedendo di non concedere servizi per il televoto del Festival, trattandosi di una gara a tutti gli effetti nulla.

Analoga richiesta sarà presentata alle società di scommesse, chiedendo di non raccogliere puntate sul brano di Fedez”.

La diffida verso gli operatori telefonici

Come si evince dalla lettera del Codacons, si diffidano anche gli operatori telefonici a rilasciare servizi che consentano il televoto, un appello esteso anche alle società di scommesse.

Per il Codacons, dunque, la gara è ormai “nulla” e la Rai avrebbe operato un favoritismo nei confronti dei due artisti. Per il momento Fedez e Francesca Michielin non si sono pronunciati a riguardo, e nella giornata di oggi sul profilo Instagram di Federico Lucia, mentre scriviamo, non compaiono nuove stories.

Il Codacons denuncia la Rai, dunque, e continua nella lotta contro il personaggio e il lavoro di Fedez.