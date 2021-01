La Rai e la direzione artistica del Festival si pronunciano sul caso Fedez/Michielin a Sanremo 2021. Com’è finita? I due artisti sono stati per qualche giorno a rischio squalifica a causa dello spoiler del brano in gara al 71° Festival della Canzone Italiana che, da regolamento, deve restare inedito fino alla presentazione ufficiale dal vivo all’Ariston.

Le canzoni in gara al Festival, infatti, possono essere condivise solo ed esclusivamente dopo la prima esibizione – quest’anno quella di martedì 2 marzo 2021 – ma Fedez ha peccato d’ingenuità e ha condiviso su Instagram alcuni rammenti dalle prove.

Nel video che ha fatto il giro dei social nelle scorse ore, protagonista era Fedez alle prese con il brano in gara al Festival. La voce di Francesca Michielin era registrata. Ad osservarlo c’erano suo figlio Leone e sua moglie, Chiara Ferragni. Accortosi dell’errore, il rapper ha rimosso velocemente i pochi secondi del brano che aveva spoilerato in rete ma troppo tardi: il video ormai era stato visto e scaricato da molti per essere ricaricato su Twitter (e non solo).

Allertati, la Rai e la direzione artista del Festival sono stati chiamati a discutere il caso Fedez/Michielin per Sanremo 2021 e a prendere una decisione a proposito del loro futuro sanremese.

Oggi il verdetto. L’Ansa riporta che i due proseguiranno il percorso verso il Festival: la decisione è stata quella di non escluderli dalla competizione con la seguente motivazione:

”La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.

Chiamami Per Nome – questo il titolo del brano – continua dunque ad essere il lizza per la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e la ascolteremo regolarmente nella settimana dal 2 al 6 marzo.