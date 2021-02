In queste ore su Amazon è presente un’offerta piuttosto interessante che riguarda l’iPhone 12 di colore azzurro e con una memoria interna da 64GB. Si tratta di un’occasione sicuramente ghiotta per chi ha intenzione di acquistare uno dei device appartenenti alla serie degli ultimi top di gamma presentati da Apple sul finire del 2020. Parliamo quindi della variante base e con il taglio di memoria più basso, ma sappiamo bene come i 64GB siano alquanto sufficienti nel gestire al meglio qualsiasi tipo di file scaricabile sul proprio smartphone.

Abbassato il prezzo per iPhone 12 su Amazon il 3 febbraio

Una nuova offerta a livelli molto interessanti, dunque, dopo quella di inizio settimana. Se quindi non si hanno pretese di memoria ROM e si ha intenzione di inoltrarsi nel nuovo mondo degli iPhone 12, sicuramente non bisogna trascurare il prezzo che propone quest’oggi Amazon per tale modello. C’è infatti uno sconto del 10% rispetto al costo di listino e sborsando 849 euro si potrà avere direttamente a casa propria il nuovo iPhone 12, senza costi di spedizione.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Questo è possibile per chi è abbonato al servizio Prime di Amazon, ma si può anche sfruttare la prova gratis di trenta giorni per chi ancora non ha provato tutti i vantaggi di Prime e ricevere questo iPhone 12 nel giro di 24 ore. Visto il prezzo iniziale di 939 euro, sicuramente l’offerta di Amazon risulta essere piuttosto allettante, con un risparmio di 90 euro che può far comodo a molti.

Ricordiamo come questo iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di colore azzurro sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con vetro Ceramic Shield, in assoluto il più resistente mai utilizzato su uno smartphone. Con la serie di iPhone 12, Apple ha introdotto anche il nuovo processore ultra veloce, l’A14 Bionic che supporta anche la nuova rete 5G, garantendo download velocissimi e streaming di alta qualità.

Da non sottovalutare poi il comparto fotografico di questo iPhone 12 grazie al sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La fotocamera anteriore è invece una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Non manca infine la resistenza all’acqua. Che ne dite di questo prezzo proposto da Amazon?