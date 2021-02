Un’offerta estremamente interessante quella che possiamo prendere in esame questa mattina a proposito dei vari iPhone 11 e iPhone 12. Gli utenti che sono interessati al modello più economico, con 64 GB di memoria interna, possono infatti procedere a condizioni molto più convenienti rispetto a quelle che abbiamo preso in esame la scorsa settimana.

Ecco perché ritengo utile fermarsi un attimino e valutare tutti i pro di una promozione che ci presenta a conti fatto il prezzo più basso di sempre, da quelli concepiti da Amazon. Basti pensare al fatto che gli utenti interessati ad iPhone 11 possono procedere qui di seguito a soli 629 euro.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Mai così basso il prezzo dei vari iPhone 11 ed iPhone 12 da 64 GB su Amazon

In un contesto del genere, infatti, va evidenziato che non ci eravamo mai spinti sotto la soglia degli 850 euro con Amazon dal giorno della commercializzazione del dispositivo. Al momento della pubblicazione dell’articolo, in aggiunta, potrete spaziare tra diverse colorazioni. Quasi tutte quelle lanciate da Apple con l’iPhone 12, infatti, risultano acquistabili alle condizioni appena riportate. Personalmente, credo che per un po’ non scenderemo al dì sotto di questa cifra.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

A questo, poi, va aggiunto il fatto che la promozione in questione sia associabile al programma di Amazon Prime. In questo modo, chi oggi decide di acquistare un iPhone 12 da 64 GB alle condizioni che abbiamo appena riportato, non dovrà sborsare un solo euro per la spedizione. Oltre al fatto che il dispositivo verrà consegnato nel giro di 48 ore scarse. Insomma, ci sono tanti plus da prendere in esame con questa nuova offerta.

Detto questo, valutate con grande attenzione la nuova occasione concepita da Amazon per chi ha reale interesse verso i vari iPhone 11 ed iPhone 12, anche perché le promozioni trapelate in queste ore potrebbero andare sold out a stretto giro. Insomma, occhio che il prezzo riportato nei box sopra potrebbe variare da un momento all’altro. Che ne pensate delle informazioni che vi abbiamo dato questo lunedì?